Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51336
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 21:43
Большинство казахстанцев хотят освоить искусственный интеллект для работы и повседневных задач, следует из опроса, проведённого в приложении eGov Mobile. В опросе об искусственном интеллекте приняли участие более 53 тысяч человек.
Читать новость
Читать новость
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 13.03.25 - 21:43
Цитата:
Не очкуйте. На заводе по производству киа. Полюбому нужны прикручиватели колёс. Без работы не останемся. Везде нужны рабочие руки. Это пусть адвокаты психологи переживают которых наплодили. Тыщи..
Ещё 29% обеспокоены возможным сокращением рабочих мест
Не очкуйте. На заводе по производству киа. Полюбому нужны прикручиватели колёс. Без работы не останемся. Везде нужны рабочие руки. Это пусть адвокаты психологи переживают которых наплодили. Тыщи..
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 21:51
Цитата:
Я бы не был так уверен в этом!
От Джеминай
Vit:
На заводе по производству киа. Полюбому нужны прикручиватели колёс. Без работы не останемся. Везде нужны рабочие руки
На заводе по производству киа. Полюбому нужны прикручиватели колёс. Без работы не останемся. Везде нужны рабочие руки
Я бы не был так уверен в этом!
От Джеминай
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 21:55
А вот ы США
уже изобрели робота шиномонтажника
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 22:03
Цитата:
Эл-починно:Не-а. Нам такие технологии не дадут. Мы для них негры. Готовые работать. За сколько там набирают на завод?) вроде 200-300.это что б хватило за кв заплатить 111 му и купить китайские носки и лапшу
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 22:47
ИИ, он как Абайка - только языком молоть да картинки рисовать. А барашков они оба пасти не хотят, как и делать любую другую грязную работу. Есть список профессий, до которых ИИ доберется в последнюю очередь. В основном тяжёлый труд, сельхоз работники, стройка, лес, все самое грязное. Ну и замыкает список сантехник - самая перспективная профессия будущего. Остальные останутся без работы
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1416
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 23:31
ну конечно требует! он же тупэнький, он же не знает что делать в нештатной ситуации. чуть что случись он тут же ручки поднимет "на этом наши полномочия..всё" типа не при делах, разбирайтесь сами. так что если он кого и заменит так таких же "роботов" нежно лелеящих свою голову, чтоб не перенапряглась чего доброго. но говоря по совести...и не жалко.
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 00:03
Цитата:
ИИ может захватить контроль над госзакупками и подсесть на откаты, если его не контролировать поэтому столько народу обеспокоены
Карачун:
ну конечно требует!
ну конечно требует!
ИИ может захватить контроль над госзакупками и подсесть на откаты, если его не контролировать поэтому столько народу обеспокоены
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 702
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 10:18
Цитата:
цифровой тенге в помощь. решение всех проблем.) вот этим все обеспокоены, вдруг кто предложит.
maxsaf:
над госзакупками
над госзакупками
цифровой тенге в помощь. решение всех проблем.) вот этим все обеспокоены, вдруг кто предложит.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43721
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 14.03.25 - 10:20
Да, спросил у ИИ что такое Бомба, он ответил мне что это презерватив..
Погуглил, и блин точно, это Презерватив..
Погуглил, и блин точно, это Презерватив..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43721
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 14.03.25 - 10:21
И смех и грех как говорится, что всё таки умеет этот ИИ, но я за него.
Раньше лампочек боялись, интернета, нормально все
Раньше лампочек боялись, интернета, нормально все
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 14.03.25 - 10:27
Цитата:
Нет у тебя никакого ИИ, ты просто игиловцам хату сдаешь, они тебе лапшу на уши вешают, через телеграм
111:
Да, спросил у ИИ что такое Бомба, он ответил мне что это презерватив.. Погуглил, и блин точно, это Презерватив..
Да, спросил у ИИ что такое Бомба, он ответил мне что это презерватив.. Погуглил, и блин точно, это Презерватив..
Нет у тебя никакого ИИ, ты просто игиловцам хату сдаешь, они тебе лапшу на уши вешают, через телеграм
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать