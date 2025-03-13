Отправлено: - 19:09

arman_kst:



Цитата:Я удивляюсь. Что вы такое говорите. Я сыну подарил машину. Он сдал тиорию и вождения. Не тиенки я не заплатил. Более того. Мне родственик звонит с России и в онлане здает экзамен. Спрашивает куда повернуть руль. Я ему так и сяк. Вобщем здал.