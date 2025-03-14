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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 268 из 268«1...266267268
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6744
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:14
#4006
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Цитата:
saba:
Кайрат осторожнее, вирус трампизма неизлечим!


Всё будет норм, вирус будет четыре года действовать, может восемь, переживём, демократия понимаете ли :-P :-P :-P .

[Исправлено: Kairat stayer, 14.03.2025 - 11:19]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:15
#4007
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Цитата:
maxsaf:
что значит "не возобновляемый источник"

Чего то там нашли под Китаем, говорят почти неисчерпаемый источник энергии, залегает собака только глубоко!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26978
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:15
#4008
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Цитата:
saba:
Трамп не допустит ИИ, не может кто-то в мире быть умнее его, ну или казаться умнее!

На свете есть миллионы людей умнее Трампа, но никто из них не метит в президенты. Каждому свое. Трамп знает, что он не самый умный. Его это не напрягает никак.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6744
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:17
#4009
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Цитата:
maxsaf:
А я говорю что не будут. Что тут не понятно?


Ещё на ромашке погадайте, внимательно читайте, отмечены два варианта: уронить нефть и блокировка теневого флота, оба можно легко реализовать.

Европа понастроила терминалов-хабов, как сказочники говорили и смеялись, мол вот-вот замерзнут бедненькие, ничего, вообще не замёрзли и не замёрзнут. Когда цены падают заполняют, ну и осенью заполняют, потихоньку также качают.

[Исправлено: Kairat stayer, 14.03.2025 - 11:25]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26978
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:17
#4010
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Цитата:
saba:
Чего то там нашли под Китаем, говорят почти неисчерпаемый источник энергии, залегает собака только глубоко!

Ну так то в любой точке мира, если бурить достаточно глубоко, можно добуриться до почти неисчерпаемого источника энергии. Там же расплавленное железное ядро невообразимых размеров.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2209
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:18
#4011
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Цитата:
Kairat stayer:
экономика РФ схлопнется через пару месяцев

:lol: :lol: :lol:
Вы сшанскую прессу плохо читаете.
Экономика России разорвана в клочья ещё при Обаме! :lol:

[Исправлено: Skeptic, 14.03.2025 - 11:22]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:18
#4012
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Вспомнил, торий, хватит говорят ещё на 60 тысяч лет, а там хоть трава не расти
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:20
#4013
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Цитата:
maxsaf:
Трамп знает, что он не самый умный. Его это не напрягает никак.

Он то знает, но не позволит знать об этом другим, по крайней мере года два!

[Исправлено: saba, 14.03.2025 - 11:20]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6744
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:23
#4014
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Цитата:
Skeptic:
Вы сшанскую прессу плохо читаете.
Экономика Россию разорвана в клочья ещё при Обаме!


Не следует радоваться прежде времени, мудрая пословица гласит: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним :lol: :lol: :lol: .
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7378
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:24
#4015
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Цитата:
Skeptic:
сшанскую прессу плохо читаете.

Я вот тоже читаю инопрессу в изложении различных пропагандистов, самое интересное одна и та же статья в разных пересказах диаметрально противоположные вещи рассказывает! Просто удивительно!
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2209
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:25
#4016
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Цитата:
Kairat stayer:
Не следует радоваться

:lol: :lol: :lol:
Радоваться пока рано. Потому я смеюсь с вас. Ибо - смешные вещи вы пишете.
Радоваться будем, когда Россия закончит СВО достижением поставленных целей.
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