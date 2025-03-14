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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:14
Цитата:
Всё будет норм, вирус будет четыре года действовать, может восемь, переживём, демократия понимаете ли .
[Исправлено: Kairat stayer, 14.03.2025 - 11:19]
saba:
Кайрат осторожнее, вирус трампизма неизлечим!
Кайрат осторожнее, вирус трампизма неизлечим!
Всё будет норм, вирус будет четыре года действовать, может восемь, переживём, демократия понимаете ли .
[Исправлено: Kairat stayer, 14.03.2025 - 11:19]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:15
Цитата:
Чего то там нашли под Китаем, говорят почти неисчерпаемый источник энергии, залегает собака только глубоко!
maxsaf:
что значит "не возобновляемый источник"
что значит "не возобновляемый источник"
Чего то там нашли под Китаем, говорят почти неисчерпаемый источник энергии, залегает собака только глубоко!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:15
Цитата:
На свете есть миллионы людей умнее Трампа, но никто из них не метит в президенты. Каждому свое. Трамп знает, что он не самый умный. Его это не напрягает никак.
saba:
Трамп не допустит ИИ, не может кто-то в мире быть умнее его, ну или казаться умнее!
Трамп не допустит ИИ, не может кто-то в мире быть умнее его, ну или казаться умнее!
На свете есть миллионы людей умнее Трампа, но никто из них не метит в президенты. Каждому свое. Трамп знает, что он не самый умный. Его это не напрягает никак.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:17
Цитата:
Ещё на ромашке погадайте, внимательно читайте, отмечены два варианта: уронить нефть и блокировка теневого флота, оба можно легко реализовать.
Европа понастроила терминалов-хабов, как сказочники говорили и смеялись, мол вот-вот замерзнут бедненькие, ничего, вообще не замёрзли и не замёрзнут. Когда цены падают заполняют, ну и осенью заполняют, потихоньку также качают.
[Исправлено: Kairat stayer, 14.03.2025 - 11:25]
maxsaf:
А я говорю что не будут. Что тут не понятно?
А я говорю что не будут. Что тут не понятно?
Ещё на ромашке погадайте, внимательно читайте, отмечены два варианта: уронить нефть и блокировка теневого флота, оба можно легко реализовать.
Европа понастроила терминалов-хабов, как сказочники говорили и смеялись, мол вот-вот замерзнут бедненькие, ничего, вообще не замёрзли и не замёрзнут. Когда цены падают заполняют, ну и осенью заполняют, потихоньку также качают.
[Исправлено: Kairat stayer, 14.03.2025 - 11:25]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:17
Цитата:
Ну так то в любой точке мира, если бурить достаточно глубоко, можно добуриться до почти неисчерпаемого источника энергии. Там же расплавленное железное ядро невообразимых размеров.
saba:
Чего то там нашли под Китаем, говорят почти неисчерпаемый источник энергии, залегает собака только глубоко!
Чего то там нашли под Китаем, говорят почти неисчерпаемый источник энергии, залегает собака только глубоко!
Ну так то в любой точке мира, если бурить достаточно глубоко, можно добуриться до почти неисчерпаемого источника энергии. Там же расплавленное железное ядро невообразимых размеров.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:18
Цитата:
Вы сшанскую прессу плохо читаете.
Экономика России разорвана в клочья ещё при Обаме!
[Исправлено: Skeptic, 14.03.2025 - 11:22]
Kairat stayer:
экономика РФ схлопнется через пару месяцев
экономика РФ схлопнется через пару месяцев
Вы сшанскую прессу плохо читаете.
Экономика России разорвана в клочья ещё при Обаме!
[Исправлено: Skeptic, 14.03.2025 - 11:22]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:18
Вспомнил, торий, хватит говорят ещё на 60 тысяч лет, а там хоть трава не расти
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:20
Цитата:
Он то знает, но не позволит знать об этом другим, по крайней мере года два!
[Исправлено: saba, 14.03.2025 - 11:20]
maxsaf:
Трамп знает, что он не самый умный. Его это не напрягает никак.
Трамп знает, что он не самый умный. Его это не напрягает никак.
Он то знает, но не позволит знать об этом другим, по крайней мере года два!
[Исправлено: saba, 14.03.2025 - 11:20]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:23
Цитата:
Не следует радоваться прежде времени, мудрая пословица гласит: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним .
Skeptic:
Вы сшанскую прессу плохо читаете.
Экономика Россию разорвана в клочья ещё при Обаме!
Вы сшанскую прессу плохо читаете.
Экономика Россию разорвана в клочья ещё при Обаме!
Не следует радоваться прежде времени, мудрая пословица гласит: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:24
Цитата:
Я вот тоже читаю инопрессу в изложении различных пропагандистов, самое интересное одна и та же статья в разных пересказах диаметрально противоположные вещи рассказывает! Просто удивительно!
Skeptic:
сшанскую прессу плохо читаете.
сшанскую прессу плохо читаете.
Я вот тоже читаю инопрессу в изложении различных пропагандистов, самое интересное одна и та же статья в разных пересказах диаметрально противоположные вещи рассказывает! Просто удивительно!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.03.25 - 10:25
Цитата:
Радоваться пока рано. Потому я смеюсь с вас. Ибо - смешные вещи вы пишете.
Радоваться будем, когда Россия закончит СВО достижением поставленных целей.
Kairat stayer:
Не следует радоваться
Не следует радоваться
Радоваться пока рано. Потому я смеюсь с вас. Ибо - смешные вещи вы пишете.
Радоваться будем, когда Россия закончит СВО достижением поставленных целей.
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