Отправлено: - 10:15

saba:

Трамп не допустит ИИ, не может кто-то в мире быть умнее его, ну или казаться умнее!

Цитата:На свете есть миллионы людей умнее Трампа, но никто из них не метит в президенты. Каждому свое. Трамп знает, что он не самый умный. Его это не напрягает никак.