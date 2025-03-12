Тимур Гафуров: То, что Саудовская Аравия - богатая страна, общеизвестный факт.
Я собственно про кучу в буквальном смысле. Где "куча"? Я не видел Значит ли это, что данное слово КУЧА не соответствует фактам и его надо удалить? Раз вам важно прежде всего слово и факт этого слова, полное значение?
Я считаю, что это достаточно четко отражено в правилах. Если вы считаете иначе, можем обсудить в редакции более точную формулировку. Условие о подтверждении фактов в комментариях активными ссылками внесено в правила для того, чтобы можно было сравнить комментарий и источник информации. А также для того, чтобы защитить автора комментария от обвинений в сознательной дезинформации.
Я вам конкретно привел про интерпретацию со словом КУЧА. Теперь вы, пользуясь что в ссылке нет этого слова, а есть допустим слово БАБЛО, будете удалять на основе слово Куча , комментарий или нет? Ведь это же вольный пересказ со стороны в данном случае абайки и ведь кто то поедет туда искать эти КУЧИ с деньгами в пустыню и возможно погибнет. Так является ли данное слово Куча нарушением или нет, ведь это не соответствующий фактам пересказ о Куче, вместо денег на счетах допустим?
111: Теперь вы, пользуясь что в ссылке нет этого слова, а есть допустим слово БАБЛО, будете удалять на основе слово Куча , комментарий или нет?
Поясняю в последний раз. Если вы сообщаете о произошедшем событии (дословно или в пересказе - не важно), о котором многие пользователи могут еще не знать, то нужно указывать источник этой информации в виде активной ссылки. Пример с Саудовской Аравией здесь неуместен - события в приведенном вами отрывке из комментария не было.
Если вам все еще что-то непонятно, пишите на редакционный ватсап или в л/с. Продолжать в этой ветке обсуждение данного момента я не буду.
Тимур Гафуров: Поясняю в последний раз. Если вы сообщаете о произошедшем событии (дословно или в пересказе - не важно), о котором многие пользователи могут еще не знать, то нужно указывать источник этой информации в виде активной ссылки.
Теперь он пишет дичь какую-то, даёт под ней ссылку на источник, но в источнике нет даже близко ничего подобного. Как вы планируете с таким злоупотреблением доверием бороться? Для примера:
maxsaf: Пишет про бомбы в презервативах. И ссылка на источник. Я перечитал источник - больная фантазия не подтвердилась, в тексте нет ни о презервативах, ни о других видах
Хех.. Попался дорогой? А сам источник это не больная фантазия российских пропагандистов, которые говорят про тысячи образцов, генетических или биологических, из которых можно делать эти бомбы в абсолютно любом предмете, даже в тех же презервативах? А насчет бомб, же Хамас делает из натовских презервативов бомбы, если ты не в курсе..
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