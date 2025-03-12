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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43714
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.03.25 - 13:32
#7041
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Цитата:
Тимур Гафуров:
То, что Саудовская Аравия - богатая страна, общеизвестный факт.

Я собственно про кучу в буквальном смысле.
Где "куча"?
Я не видел
Значит ли это, что данное слово КУЧА не соответствует фактам и его надо удалить?
Раз вам важно прежде всего слово и факт этого слова, полное значение?

[Исправлено: 111, 12.03.2025 - 14:57]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43714
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.03.25 - 13:34
#7042
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Нужно отличать выражение мнения от сообщения факта. Если мнение основано на факте, который может быть неизвестен многим пользователям сайта. то

Это не факт, это сярькязьм..
О фактах я не сообщаю, факты вещь такая, что до сих пор даже не знаем были ли 28 панфиловцев или нет, как и были ли амереканцы на Луне..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43714
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.03.25 - 13:36
#7043
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если необходимо - могу добавить в этот пункт и про пересказ. Делаем это для того, чтобы пользователи могли сравнить излагаемую в комментарии информацию с первоисточником.

Ну так все таки этого не было?
А вы уже применяли несуществующие правила?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2538
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.03.25 - 14:01
#7044
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Цитата:
111:
Ну так все таки этого не было?

Я считаю, что это достаточно четко отражено в правилах. Если вы считаете иначе, можем обсудить в редакции более точную формулировку.
Условие о подтверждении фактов в комментариях активными ссылками внесено в правила для того, чтобы можно было сравнить комментарий и источник информации. А также для того, чтобы защитить автора комментария от обвинений в сознательной дезинформации.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43714
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.03.25 - 14:30
#7045
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если вы считаете иначе

Я вам конкретно привел про интерпретацию со словом КУЧА.
Теперь вы, пользуясь что в ссылке нет этого слова, а есть допустим слово БАБЛО, будете удалять на основе слово Куча , комментарий или нет?
Ведь это же вольный пересказ со стороны в данном случае абайки и ведь кто то поедет туда искать эти КУЧИ с деньгами в пустыню и возможно погибнет.
Так является ли данное слово Куча нарушением или нет, ведь это не соответствующий фактам пересказ о Куче, вместо денег на счетах допустим?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2538
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.03.25 - 15:12
#7046
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Цитата:
111:
Теперь вы, пользуясь что в ссылке нет этого слова, а есть допустим слово БАБЛО, будете удалять на основе слово Куча , комментарий или нет?

Поясняю в последний раз. Если вы сообщаете о произошедшем событии (дословно или в пересказе - не важно), о котором многие пользователи могут еще не знать, то нужно указывать источник этой информации в виде активной ссылки.
Пример с Саудовской Аравией здесь неуместен - события в приведенном вами отрывке из комментария не было.

Если вам все еще что-то непонятно, пишите на редакционный ватсап или в л/с.
Продолжать в этой ветке обсуждение данного момента я не буду.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4229
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 12.03.25 - 15:40
#7047
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Цитата:
111:
ведь кто то поедет туда искать эти КУЧИ с деньгами в пустыню и возможно погибнет.



Цитата:
111:
это сярькязьм..

:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26967
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.03.25 - 20:56
#7048
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Поясняю в последний раз. Если вы сообщаете о произошедшем событии (дословно или в пересказе - не важно), о котором многие пользователи могут еще не знать, то нужно указывать источник этой информации в виде активной ссылки.

Теперь он пишет дичь какую-то, даёт под ней ссылку на источник, но в источнике нет даже близко ничего подобного. Как вы планируете с таким злоупотреблением доверием бороться? Для примера:

ссылка

Пишет про бомбы в презервативах. И ссылка на источник. Я перечитал источник - больная фантазия не подтвердилась, в тексте нет ни о презервативах, ни о других видах контрацепции с бомбой внутри.

[Исправлено: maxsaf, 13.03.2025 - 22:07]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4070
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.03.25 - 21:00
#7049
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Цитата:
maxsaf:
Пишет про бомбы в презервативах.

Так этот одноимённый пользователь не читатель - он писатель! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43714
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.03.25 - 08:07
#7050
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Цитата:
maxsaf:
Пишет про бомбы в презервативах. И ссылка на источник. Я перечитал источник - больная фантазия не подтвердилась, в тексте нет ни о презервативах, ни о других видах

Хех..
Попался дорогой?
А сам источник это не больная фантазия российских пропагандистов, которые говорят про тысячи образцов, генетических или биологических, из которых можно делать эти бомбы в абсолютно любом предмете, даже в тех же презервативах?
А насчет бомб, же Хамас делает из натовских презервативов бомбы, если ты не в курсе..
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