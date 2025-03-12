Отправлено: - 13:34

Тимур Гафуров:

Нужно отличать выражение мнения от сообщения факта. Если мнение основано на факте, который может быть неизвестен многим пользователям сайта. то

Цитата:Это не факт, это сярькязьм..О фактах я не сообщаю, факты вещь такая, что до сих пор даже не знаем были ли 28 панфиловцев или нет, как и были ли амереканцы на Луне..