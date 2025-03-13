Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в Костанае
Отправлено: 13.03.25 - 17:12
Суррогатный алкоголь производили с 2023 по 2024 годы. В незаконном подпольном цехе смешивали спирт с водой доводя его до 40% содержания. Полученную смесь разливали по бутылкам под различными брендами водки и продавали на территории области. Читать новость
Как-то попутчик расказал в поезде. В девяностых кажется только ленивый не занимался подделкой водки. Так вот во время такого процесса позвонили друзья на куырдак,согым это святое у казахов. В торопях спирт разбавили водой (забыли размешать) разлили по бутылкам,наклеили этикетки,акцизки(это все можно было купить на базаре) и развезли по киоскам(они стояли на каждом углу). Возвращаясь с куырдака решили заглянуть в киоски,а там идёт настоящая драка,одни утверждали что в купившей водке голимая вода,а другая супротив мнениям противной стороне утверждали обратное. Шла жёсткая схватка и Соломоновым решением стало роздать бесплатно заводской водкой каждой стороне,чтобы прекратить конфликт
Вот это настоящие иждивенцы! Сами ничего не могут производить, лишь бы "на халяву срубить бабло" и это называется мошенничеством, т.е есть обманывают население" или украсть бюджетные деньги, земельные участки и тому подобное! Нет реальной ответственности в стране иждивенцев! Ранее иждивенцами считались те, у кого возраст был до 16 лет, а сейчас до 60 лет! В скором времени население на 100 % будет судимой за мошенничество, коррупцию и другие преступления". Никто не хочет работать, чтобы содержать себя, семью, хотят быть осужденными, и чтобы благо доставалось им бесплатно на халяву, одновременно, чтобы их содержали за счет бюджета! Чем таких содержать на бюджетные деньги, лучше с Китаем договориться для управления гос-вом, в целях профилактики совершения преступлений и устранения хаоса во всех сферах!
Все бизнесмены крученые. Воду с водкой мешают. А я в молодости в рудном купил сухое молоко. Поехал в актау. И продал местному мол заводу. Потом меня бандиты нашли и сказали так нельзя делать. Я все бабки потерял. Щегол был. . А потом Реально по случайности встретил в костанае Пугачеву.ту самую зам мол завода которой я продал. Вот же. Остался без денег и сел за руль.
А один тип. Кстати тут он фигуровал на НГ. Фото много лет назад,.. В розыске.. Он мне денег должен до хрена. Я то знал где он живёт. Я много раз к нему приезжал. Жена дверь открывала, мол он убежал и капец.,. Я верю. Потомучто он в розыске уже был. Тот тип мне должен дохрена.
сайлау курманов: В девяностых кажется только ленивый не занимался подделкой водки
Я не занимался,алкоголь -зло,а поддельный ещё и криминал,а если кто нибудь траванётся и крякнет и что потом сидет из за этого всю жизнь. Мы телики собирали ,покупали на радиорынке в минске готовые платы,кинескопы которые тащили с завода "Горизонт" всё это собирали в полноценный телевизор настраивали,обкатывали и продавали сначала в Барановичах,а потом наладили поставки в Кустанай,товар разлетался на ура,тогда они только начинались,настоящие "Кубики" с пультом дистационного управления.
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