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≡ Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51336
Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в Костанае
Отправлено: 13.03.25 - 17:12
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Суррогатный алкоголь производили с 2023 по 2024 годы. В незаконном подпольном цехе смешивали спирт с водой доводя его до 40% содержания. Полученную смесь разливали по бутылкам под различными брендами водки и продавали на территории области.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7475
Re: Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в...
Отправлено: 13.03.25 - 17:12
#1
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Как-то попутчик расказал в поезде.
В девяностых кажется только ленивый не занимался подделкой водки. Так вот во время такого процесса позвонили друзья на куырдак,согым это святое у казахов. В торопях спирт разбавили водой (забыли размешать) разлили по бутылкам,наклеили этикетки,акцизки(это все можно было купить на базаре) и развезли по киоскам(они стояли на каждом углу). Возвращаясь с куырдака решили заглянуть в киоски,а там идёт настоящая драка,одни утверждали что в купившей водке голимая вода,а другая супротив мнениям противной стороне утверждали обратное. Шла жёсткая схватка и Соломоновым решением стало роздать бесплатно заводской водкой каждой стороне,чтобы прекратить конфликт
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1415
Re: Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в...
Отправлено: 13.03.25 - 17:32
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Так вот во время такого процесса позвонили друзья на куырдак,согым это святое у казахов. В торопях спирт разбавили водой (забыли размешать)

Ну вот такие же и сейчас "бизнесмены" остались. О деле думать!? Не! На... надо! У нас там что-то очередное "святое".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43711
Re: Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в...
Отправлено: 13.03.25 - 17:34
#3
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Эх, напомнило 90е, когда тоже так же и клеил, Русская водка и еще спец клей был, и как закручивали крышки
Был рай тогда..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
742
Re: Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в...
Отправлено: 13.03.25 - 18:12
#4
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Вот это настоящие иждивенцы! Сами ничего не могут производить, лишь бы "на халяву срубить бабло" и это называется мошенничеством, т.е есть обманывают население" или украсть бюджетные деньги, земельные участки и тому подобное! Нет реальной ответственности в стране иждивенцев! Ранее иждивенцами считались те, у кого возраст был до 16 лет, а сейчас до 60 лет! В скором времени население на 100 % будет судимой за мошенничество, коррупцию и другие преступления". Никто не хочет работать, чтобы содержать себя, семью, хотят быть осужденными, и чтобы благо доставалось им бесплатно на халяву, одновременно, чтобы их содержали за счет бюджета! Чем таких содержать на бюджетные деньги, лучше с Китаем договориться для управления гос-вом, в целях профилактики совершения преступлений и устранения хаоса во всех сферах!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16204
Re: Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в...
Отправлено: 13.03.25 - 22:30
#5
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Все бизнесмены крученые. Воду с водкой мешают. А я в молодости в рудном купил сухое молоко. Поехал в актау. И продал местному мол заводу. Потом меня бандиты нашли и сказали так нельзя делать. Я все бабки потерял. Щегол был. . А потом Реально по случайности встретил в костанае Пугачеву.ту самую зам мол завода которой я продал. Вот же.
Остался без денег и сел за руль. :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16204
Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в Костанае
Отправлено: 13.03.25 - 22:37
#6
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А один тип. Кстати тут он фигуровал на НГ. Фото много лет назад,.. В розыске.. Он мне денег должен до хрена. Я то знал где он живёт. Я много раз к нему приезжал. Жена дверь открывала, мол он убежал и капец.,. Я верю. Потомучто он в розыске уже был. Тот тип мне должен дохрена.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10254
Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в Костанае
Отправлено: 14.03.25 - 00:04
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
В девяностых кажется только ленивый не занимался подделкой водки

Я не занимался,алкоголь -зло,а поддельный ещё и криминал,а если кто нибудь траванётся и крякнет и что потом сидет из за этого всю жизнь.
Мы телики собирали ,покупали на радиорынке в минске готовые платы,кинескопы которые тащили с завода "Горизонт" всё это собирали в полноценный телевизор настраивали,обкатывали и продавали сначала в Барановичах,а потом наладили поставки в Кустанай,товар разлетался на ура,тогда они только начинались,настоящие "Кубики" с пультом дистационного управления.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26967
Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в Костанае
Отправлено: 14.03.25 - 00:07
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Мы телики собирали ,покупали на радиорынке в минске готовые платы,кинескопы которые тащили с завода "Горизонт" всё это собирали в полноценный телевизор настраивали,обкатывали и продавали

Утраченные технологий древних цивилизаций. Пытались такой завод в Кустанае открыть - но что-то пошло не так :lol:
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