Отправлено: - 17:32

сайлау курманов:

Так вот во время такого процесса позвонили друзья на куырдак,согым это святое у казахов. В торопях спирт разбавили водой (забыли размешать)

Цитата:Ну вот такие же и сейчас "бизнесмены" остались. О деле думать!? Не! На... надо! У нас там что-то очередное "святое".