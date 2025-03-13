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≡ Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51336
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 21:43
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Большинство казахстанцев хотят освоить искусственный интеллект для работы и повседневных задач, следует из опроса, проведённого в приложении eGov Mobile. В опросе об искусственном интеллекте приняли участие более 53 тысяч человек.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16204
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 13.03.25 - 21:43
#1
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Цитата:
Ещё 29% обеспокоены возможным сокращением рабочих мест


Не очкуйте. На заводе по производству киа. Полюбому нужны прикручиватели колёс. Без работы не останемся. Везде нужны рабочие руки. Это пусть адвокаты психологи переживают которых наплодили. Тыщи..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4070
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 21:51
#2
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Цитата:
Vit:
На заводе по производству киа. Полюбому нужны прикручиватели колёс. Без работы не останемся. Везде нужны рабочие руки

Я бы не был так уверен в этом! :lol:
От Джеминай
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4070
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 21:55
#3
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А вот ы США уже изобрели робота шиномонтажника :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16204
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 22:03
#4
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Цитата:
Эл-починно:
Не-а. Нам такие технологии не дадут. Мы для них негры. Готовые работать. За сколько там набирают на завод?) вроде 200-300.это что б хватило за кв заплатить 111 му и купить китайские носки и лапшу
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26967
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 22:47
#5
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ИИ, он как Абайка - только языком молоть да картинки рисовать. А барашков они оба пасти не хотят, как и делать любую другую грязную работу. Есть список профессий, до которых ИИ доберется в последнюю очередь. В основном тяжёлый труд, сельхоз работники, стройка, лес, все самое грязное. Ну и замыкает список сантехник - самая перспективная профессия будущего. Остальные останутся без работы :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1415
Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля
Отправлено: 13.03.25 - 23:31
#6
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ну конечно требует! он же тупэнький, он же не знает что делать в нештатной ситуации. чуть что случись он тут же ручки поднимет "на этом наши полномочия..всё" типа не при делах, разбирайтесь сами. так что если он кого и заменит так таких же "роботов" нежно лелеящих свою голову, чтоб не перенапряглась чего доброго. но говоря по совести...и не жалко.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26967
Re: Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ...
Отправлено: 14.03.25 - 00:03
#7
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Цитата:
Карачун:
ну конечно требует!

ИИ может захватить контроль над госзакупками и подсесть на откаты, если его не контролировать :lol: поэтому столько народу обеспокоены :lol:
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