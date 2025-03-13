Почти половина опрошенных казахстанцев считает, что ИИ требует контроля

Отправлено: - 23:31

ну конечно требует! он же тупэнький, он же не знает что делать в нештатной ситуации. чуть что случись он тут же ручки поднимет "на этом наши полномочия..всё" типа не при делах, разбирайтесь сами. так что если он кого и заменит так таких же "роботов" нежно лелеящих свою голову, чтоб не перенапряглась чего доброго. но говоря по совести...и не жалко.