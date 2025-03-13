Vit: Те гады которых нужно уничтожить. И освободить святую украинскую
А ты Виталий откуда об этом знаешь? То что ненавидят сейчас, это да, но вот до нападения России слова от своих ребят не слышал! Одноклассник, который из Киева тот не любил Россию за Крым, ненависти не было, сейчас они все дружно и отчаянно ненавидят всё,что связано с Россией! И Винница и Киев!
Наивности некоторых, нет предела, как тут не вспомнить старый, добрый анекдот - //На встрече большой восьмерки, Тони Блэр чтобы позлить Путина, сказал:— А мне сегодня приснилось, что меня назначили президентом Земли!Буш поддакнул:— А мне приснилось, что меня назначили президентом Вселенной!Путин медленно отпивает кофе и спокойно отвечает:— А мне приснилось, что я никого не утвердил.//
Друзья делегация США в Москве, начало переговоров положительно оценивается, команды работают, далее намечаются телефонные переговоры В.Путина и Д.Трампа для обсуждения деталей, будем следить за развитием событий.
Эл-починно: Наивности некоторых, нет предела, как тут не вспомнить старый, добрый анекдот...
Анекдоты рассказывать конечно здорово, пока коллективный Запад может потихоньку запасаться шампанским, скорее всего, скоро, после снятия санкций, будете праздновать возобновление поставок дешёвых энергоресурсов из России. Чем вас и поздравляю, всё наладится и будет хорошо, всех впереди ждёт мирное, самое прекрасное и светлое будущее!
Пост за номером 3968, там по ссылке отмечают, что В.Путин недавно заявил о согласии на прекращение огня, которое приведет к долгому миру. Нюансы, детали и спорные моменты предварительно будут обсуждать команды, затем лидеры стран, пока всё без обмана.
Непомню номер поста. Но точно помню что я сказал что как только наступит мир. Россия будет продавать Германии, Франции и США за копейки ресурсы. А когда придет второй Горбачев то не только донбас и Луганск отдатут то и Крым и ещё пару областей. Курск например. Москву уже отдали Кавказу. Если хотите могу видео снять. Не одного лица на мерсе славянского. Кроме моего брата)
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