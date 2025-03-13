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ИИ, он как Абайка - только языком молоть да картинки рисовать. А барашков они оба пасти не хотят, как и делать любую другую грязную работу. Есть список профессий, до которых ИИ доберется в последнюю очередь. В основном тяжёлый труд, сельхоз работники, стройка, лес, все самое грязное. Ну и замыкает список сантехник - самая перспективная профессия будущего. Остальные останутся без работы