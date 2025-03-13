Отправлено: - 20:07

Vit:

Те гады которых нужно уничтожить. И освободить святую украинскую

Цитата:А ты Виталий откуда об этом знаешь? То что ненавидят сейчас, это да, но вот до нападения России слова от своих ребят не слышал! Одноклассник, который из Киева тот не любил Россию за Крым, ненависти не было, сейчас они все дружно и отчаянно ненавидят всё,что связано с Россией! И Винница и Киев!