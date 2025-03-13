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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7367
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 20:07
#3961
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Цитата:
Vit:
Те гады которых нужно уничтожить. И освободить святую украинскую

А ты Виталий откуда об этом знаешь? То что ненавидят сейчас, это да, но вот до нападения России слова от своих ребят не слышал! Одноклассник, который из Киева тот не любил Россию за Крым, ненависти не было, сейчас они все дружно и отчаянно ненавидят всё,что связано с Россией! И Винница и Киев!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 20:08
#3962
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В Угледаре из 25 тысяч! освободили всего 25 человек!
Хорошее такое освобождение русских..
Города нет, всех уничтожили.
Нормально
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43711
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 20:09
#3963
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Цитата:
111:
Угледаре из 25 тысяч! освободили всего 25 человек!

Кстати это сколько процентов населения, что освободили?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7367
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 20:09
#3964
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Да и ещё,вот недавно смотрел Толстой сидел,рассуждал о перемирии, так он сказал, никакого мира не может быть, пока мы не "освободили" Харьков, Одессу и Киев, русские города. Надеюсь ссылки не надо.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 20:13
#3965
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Цитата:
111: Так уже освободили, Бахмут, Марьинку, Авдеевку, Курахово и др..
Я не слепой. Вижу. Много крови. Страшная беда. В нормальной голове это все не укладывается.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 20:17
#3966
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Цитата:
saba:
всё,что связано с Россией! И

Да Саба. Он уже ненавидят. По крайне мере с тем с кем я столкнулся это так. Возможно и Путину такие доклады пришли. Наверно и перемерие будет мутное. Как Абайка говорит. Цель не достигнута.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4069
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 20:38
#3967
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Наивности некоторых, нет предела, как тут не вспомнить старый, добрый анекдот
- //На встрече большой восьмерки, Тони Блэр чтобы позлить Путина, сказал:— А мне сегодня приснилось, что меня назначили президентом Земли!Буш поддакнул:— А мне приснилось, что меня назначили президентом Вселенной!Путин медленно отпивает кофе и спокойно отвечает:— А мне приснилось, что я никого не утвердил.// :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 21:35
#3968
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Друзья делегация США в Москве, начало переговоров положительно оценивается, команды работают, далее намечаются телефонные переговоры В.Путина и Д.Трампа для обсуждения деталей, будем следить за развитием событий.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 21:41
#3969
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Цитата:
Эл-починно:
Наивности некоторых, нет предела, как тут не вспомнить старый, добрый анекдот...


Анекдоты рассказывать конечно здорово, пока коллективный Запад может потихоньку запасаться шампанским, скорее всего, скоро, после снятия санкций, будете праздновать возобновление поставок дешёвых энергоресурсов из России. Чем вас и поздравляю, всё наладится и будет хорошо, всех впереди ждёт мирное, самое прекрасное и светлое будущее!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 21:42
#3970
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Цитата:
Kairat stayer:
добьёт экономику России

:lol: :lol: :lol: Добивалка ещё не стёрлась?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 21:44
#3971
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Цитата:
Skeptic:
Добивалка ещё не стёрлась?


Катастрофу великие россияне избегут,
если на рожон не полезут 8-) 8-) 8-) .
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 21:45
#3972
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Цитата:
Kairat stayer:
Россия остается открытой для мирных переговоров

Правильно.
Именно для мирных, и именно для переговоров.
Пока ни того, ни другого ваш Трамп России не предложил.
Выкрутил руки Зеленскому и ставит условия с угрозами Москве.
Он явно не в себе.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 21:50
#3973
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Цитата:
Skeptic:


Пост за номером 3968, там по ссылке отмечают, что В.Путин недавно заявил о согласии на прекращение огня, которое приведет к долгому миру. Нюансы, детали и спорные моменты предварительно будут обсуждать команды, затем лидеры стран, пока всё без обмана.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16204
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 21:56
#3974
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Цитата:
Kairat stayer:
Непомню номер поста. Но точно помню что я сказал что как только наступит мир. Россия будет продавать Германии, Франции и США за копейки ресурсы. А когда придет второй Горбачев то не только донбас и Луганск отдатут то и Крым и ещё пару областей. Курск например. Москву уже отдали Кавказу. Если хотите могу видео снять. Не одного лица на мерсе славянского. Кроме моего брата)
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