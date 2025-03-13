Отправлено: - 21:05





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55395 13 марта, около 15.30 на пр. Аль-Фараби.Источник:

родом из Шанхая2022:

....водитель не виноват 15.30 время чем занимаются дорожныы службы?где антигололёдные работы? ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПРЛУЧАЕТЕ?

Цитата:Цитата:мы в это время проезжали там, нет там никакого гололёда и помине...выдумки