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≡ Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51334
Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
Отправлено: 13.03.25 - 17:36
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ДТП с участием маршрутного автобуса № 8 и двух легковых автомобилей произошло сегодня, 13 марта, около 15.30 на пр. Аль-Фараби. Произошедшая авария затруднила движение: машины и автобусы были вынуждены разворачиваются и объезжать этот участок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43711
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 13.03.25 - 17:36
#1
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Жаль конечно водятела автобуса..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1888
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 13.03.25 - 18:24
#2
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- По предварительной информации, водитель автобуса, не учтя условий гололеда, неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением

....водитель не виноват 15.30 время чем занимаются дорожныы службы?где антигололёдные работы? ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПРЛУЧАЕТЕ?
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2211
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 13.03.25 - 21:05
#3
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Цитата:
13 марта, около 15.30 на пр. Аль-Фараби.

Источник:
Цитата:
родом из Шанхая2022:
....водитель не виноват 15.30 время чем занимаются дорожныы службы?где антигололёдные работы? ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПРЛУЧАЕТЕ?


мы в это время проезжали там, нет там никакого гололёда и помине...выдумки
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16198
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 13.03.25 - 21:13
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
мы в это время проезжали там, нет там никакого гололёда и помине...выдумки

На фото я вижу весеннею воду, скорей всего под ней лед.
Вы знаите че такое гололед. Это не каток в спортзале. Это и есть вода и лед. И хрен вы остановите машину на таком покрытие.
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