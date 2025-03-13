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≡ Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51334
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:07
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ФСБ РФ опубликовала кадры с заминированными посылками в аэропорту Челябинска, а также фрагмент допроса подозреваемого. Взрывное устройство было хорошо замаскировано под парфюмерный набор.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16198
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 21:03
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А не че что зам МВД официально плдвертил что мошенники работают с Украины. Или вам пофиг. Почему вы все зацыклились на России. Русофобия что ли такая не излечимая.
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