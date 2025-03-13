Отправлено: - 21:03

ПолиграфЪ Боярышников:

Цитата:А не че что зам МВД официально плдвертил что мошенники работают с Украины. Или вам пофиг. Почему вы все зацыклились на России. Русофобия что ли такая не излечимая.