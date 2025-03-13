Отправлено: - 17:37

111: Особенно прикольно то, что бомбы нацисты теперь прячут в презервативы, генетические, и распространяют среди русскоязычного населения, чтоб меньше рожали.. Разрабатывается все это якобы в американской биолаборатории на территории Украины..

Цитата:Тебя надо ещё раз носом ткнуть в сообщение от главного редактора, где он указал на обязательное требование добавлять в твой бред ссылки на источник?