Отправлено: - 18:39

Skeptic:

А вы и ваши соратники уже победу празднуете. Которая существует исключительно в вашем воображении.

Цитата:Минуточку, минуточку, Д.Трамп сказал, в случае отказа от мирных переговоров сторон, в частности РФ введёт адские санкций в отношений банковского сектора, теневого флота которые транспортируют нефтепродукты. Самое главное введённые санкций не снимут, всё в совокупности добьёт экономику России. Вот вам и воображения.