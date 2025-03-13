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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 18:27
#3946
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Настоящий украинец это я. Честный. Порядочный. Трудолюбивый.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43708
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 18:32
#3947
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Это нацистка в костанае. Фе


Не знаю, не был еще в рядах нацистких молодчиков в Костанае, потому мне неизвестно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43708
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 18:35
#3948
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Цитата:
Vit:

Цитата:
Настоящий украинец это я. Ч

Настоящие это те, кого сюда сослали с Запада Украины за их неблагонадежность, восточных сюда не сгоняли, да и восточные не украинцы, понятно
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 18:39
#3949
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Цитата:
Skeptic:
А вы и ваши соратники уже победу празднуете. Которая существует исключительно в вашем воображении.


Минуточку, минуточку, Д.Трамп сказал, в случае отказа от мирных переговоров сторон, в частности РФ введёт адские санкций в отношений банковского сектора, теневого флота которые транспортируют нефтепродукты. Самое главное введённые санкций не снимут, всё в совокупности добьёт экономику России. Вот вам и воображения.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 18:46
#3950
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Цитата:
Skeptic:
Песков уже устал говорить, что Россия от США ещё не получила никаких конкретных предложений по заключению мира, т.е. - ещё нет материала для анализа и выводов. Ибо то, о чём сшанцы "договорились" с Зеленским, выкрутив ему руки, это исключительно договорённости хозяев со своим вассалом. Для России они не значат абсолютно ничего.


Так риторика у него нормальная, два дня тому назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: Россия остается открытой для мирных переговоров по Украине и предпочитает достигать своих целей путем дипломатии.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43708
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 18:49
#3951
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Цитата:
Kairat stayer:

Не, не добьет, подумаешь без унитаза и воды поживут, так, как они привыкли, но если не тратить бабло на население, экономика выстоит.
Ну тот же Ким или Ын, тот же Асад у себя, производящий наркоту и экономика была не плохая, за счет ватников конечно.,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43708
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 18:53
#3952
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Вот и весело время провел в 120м..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 18:55
#3953
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Цитата:
111:
Не, не добьет, подумаешь без унитаза и воды поживут, так, как они привыкли, но если не тратить бабло на население, экономика выстоит.


Посмотрим если будут благоразумными, тогда согласятся обе стороны, пока на перемирие 30 дневное.
Д.Трамп говорит у Украины и России нет козырей, значит козыря у него. С В.Зеленским вопросы порешали, остался В.Путин.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6728
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 18:57
#3954
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Просто парализуют теневой флот и банковский сектор, в том числе Сбербанк, это мощные козыря.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 19:02
#3955
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Цитата:
111:
Настоящие это те, кого сюда сослали с Запада Украины за их

Это тебя сюда прислали. А мои приехали сами.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 19:14
#3956
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Цитата:
111: Вот и весело время провел в 120м
Надеюсь водителю сказал спасибо, было приятно. или как щас модно. Эй езжай в свою рашку?.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43708
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 19:21
#3957
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Цитата:
Vit:
или как щас модно. Эй езжай в свою рашку?.

А что там с этим казахом, он с России?
Наоборот, молодец что приехал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43708
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 19:23
#3958
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Цитата:
Vit:
А мои приехали сами.

И поэтому ты ненавидишь всех, кто в Украине живет и говорит на мове?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 19:32
#3959
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Цитата:
111: И поэтому ты ненавидишь всех, кто в Украине живет и говорит на мове?
Люблю мову. Дед мой песни пел на мове. Но не когда я не слышал от него, не люблю русских, не люблю казахов. Знаешь почему? мы нормальные. А те кто захватил власть в Украине. И не навидит. Своих братьев. Те гады которых нужно уничтожить. И освободить святую украинскую землю от гадов.
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