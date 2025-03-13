Skeptic: А вы и ваши соратники уже победу празднуете. Которая существует исключительно в вашем воображении.
Минуточку, минуточку, Д.Трамп сказал, в случае отказа от мирных переговоров сторон, в частности РФ введёт адские санкций в отношений банковского сектора, теневого флота которые транспортируют нефтепродукты. Самое главное введённые санкций не снимут, всё в совокупности добьёт экономику России. Вот вам и воображения.
Skeptic: Песков уже устал говорить, что Россия от США ещё не получила никаких конкретных предложений по заключению мира, т.е. - ещё нет материала для анализа и выводов. Ибо то, о чём сшанцы "договорились" с Зеленским, выкрутив ему руки, это исключительно договорённости хозяев со своим вассалом. Для России они не значат абсолютно ничего.
Так риторика у него нормальная, два дня тому назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: Россия остается открытой для мирных переговоров по Украине и предпочитает достигать своих целей путем дипломатии.
Не, не добьет, подумаешь без унитаза и воды поживут, так, как они привыкли, но если не тратить бабло на население, экономика выстоит. Ну тот же Ким или Ын, тот же Асад у себя, производящий наркоту и экономика была не плохая, за счет ватников конечно.,
111: Не, не добьет, подумаешь без унитаза и воды поживут, так, как они привыкли, но если не тратить бабло на население, экономика выстоит.
Посмотрим если будут благоразумными, тогда согласятся обе стороны, пока на перемирие 30 дневное. Д.Трамп говорит у Украины и России нет козырей, значит козыря у него. С В.Зеленским вопросы порешали, остался В.Путин.
111: И поэтому ты ненавидишь всех, кто в Украине живет и говорит на мове?
Люблю мову. Дед мой песни пел на мове. Но не когда я не слышал от него, не люблю русских, не люблю казахов. Знаешь почему? мы нормальные. А те кто захватил власть в Украине. И не навидит. Своих братьев. Те гады которых нужно уничтожить. И освободить святую украинскую землю от гадов.
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