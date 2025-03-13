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Суд в Костанайской области не стал приостанавливать деятельность предприятия, которое вовремя не устранило пожарные нарушения
Суд в Костанайской области не стал приостанавливать деятельность предприятия, которое вовремя не устранило пожарные нарушения
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