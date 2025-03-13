Отправлено: - 19:23

И что это ещё за довод такой? Приостановка деятельности до устранения нарушений негативно скажется на работниках и их семьях? Они что? Зарплаты лишатся? Они там не на трудовых договорах что ли?Если возник вынужденный простой по вине работодателя, то зарплату они получать всё равно будут и её платить должны, меньше, чем за работу, но будут. Но и делать ничего не надо... А тут получается просто суд защищает интересы только бизнеса, причём ещё и прикрываясь заботой об интересах работников