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≡ Суд в Костанайской области не стал приостанавливать деятельность предприятия, которое вовремя не устранило пожарные нарушения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51334
Суд в Костанайской области не стал приостанавливать деятельность предприятия, которое вовремя не устранило пожарные нарушения
Отправлено: 13.03.25 - 19:16
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Внеплановую проверку в ТОО провел отдел по чрезвычайным ситуациям Камыстинского района. По результатам проверки компания получила предписание об устранении 50 нарушений в области пожарной безопасности. На это им дали срок в 2 месяца.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
127
Re: Суд в Костанайской области не стал приостанавливать...
Отправлено: 13.03.25 - 19:16
#1
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А если вот работники, упаси Боже, сгорят на этом предприятии? Это как скажется на их семьях? Положительно? И что потом будет с великодушными судьями?
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
127
Re: Суд в Костанайской области не стал приостанавливать...
Отправлено: 13.03.25 - 19:23
#2
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И что это ещё за довод такой? Приостановка деятельности до устранения нарушений негативно скажется на работниках и их семьях? Они что? Зарплаты лишатся? Они там не на трудовых договорах что ли?

Если возник вынужденный простой по вине работодателя, то зарплату они получать всё равно будут и её платить должны, меньше, чем за работу, но будут. Но и делать ничего не надо... А тут получается просто суд защищает интересы только бизнеса, причём ещё и прикрываясь заботой об интересах работников :lol:
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