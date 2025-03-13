Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...

Отправлено: - 17:39

Лучше бы ужесточили наборы в полицию, в депутатство и тд

Страна в глубокой , что мы называем орган из четырех букв, а они тут мечтают

Уже и штрафы скотские не помогают что ли?