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≡ “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить выдачу прав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51332
“Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить выдачу прав
Отправлено: 13.03.25 - 14:22
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Допуск к управлению автомобилем в Казахстане слишком упрощен, и это требует пересмотра подходов. Об этом заявил сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
965
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 17:21
#15
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Коррупцию победите. А получить нелегко. Надо ходить 2,5 месяца и потом практика. Это кто не покупает
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43698
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 17:39
#16
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Лучше бы ужесточили наборы в полицию, в депутатство и тд
Страна в глубокой , что мы называем орган из четырех букв, а они тут мечтают
Уже и штрафы скотские не помогают что ли?
Профайл
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