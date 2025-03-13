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≡ Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51332
Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в Костанае
Отправлено: 13.03.25 - 17:36
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ДТП с участием маршрутного автобуса № 8 и двух легковых автомобилей произошло сегодня, 13 марта, около 15.30 на пр. Аль-Фараби. Произошедшая авария затруднила движение: машины и автобусы были вынуждены разворачиваются и объезжать этот участок.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43698
Re: Автобус врезался в два автомобиля из-за гололеда на дороге в...
Отправлено: 13.03.25 - 17:36
#1
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Жаль конечно водятела автобуса..
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