НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51332
Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в Костанае
Отправлено: 13.03.25 - 17:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суррогатный алкоголь производили с 2023 по 2024 годы. В незаконном подпольном цехе смешивали спирт с водой доводя его до 40% содержания. Полученную смесь разливали по бутылкам под различными брендами водки и продавали на территории области.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7471
Re: Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в...
Отправлено: 13.03.25 - 17:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то попутчик расказал в поезде.
В девяностых кажется только ленивый не занимался подделкой водки. Так вот во время такого процесса позвонили друзья на куырдак,согым это святое у казахов. В торопях спирт разбавили водой (забыли размешать) разлили по бутылкам,наклеили этикетки,акцизки(это все можно было купить на базаре) и развезли по киоскам(они стояли на каждом углу). Возвращаясь с куырдака решили заглянуть в киоски,а там идёт настоящая драка,одни утверждали что в купившей водке голимая вода,а другая супротив мнениям противной стороне утверждали обратное. Шла жёсткая схватка и Соломоновым решением стало роздать бесплатно заводской водкой каждой стороне,чтобы прекратить конфликт
Профайл Посетить вебсайт
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1413
Re: Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в...
Отправлено: 13.03.25 - 17:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Так вот во время такого процесса позвонили друзья на куырдак,согым это святое у казахов. В торопях спирт разбавили водой (забыли размешать)

Ну вот такие же и сейчас "бизнесмены" остались. О деле думать!? Не! На... надо! У нас там что-то очередное "святое".
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43698
Re: Спирт с водой мешали в подпольном алкогольном цехе в...
Отправлено: 13.03.25 - 17:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх, напомнило 90е, когда тоже так же и клеил, Русская водка и еще спец клей был, и как закручивали крышки
Был рай тогда..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 91, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 90
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS