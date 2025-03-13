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Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51332
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:07
ФСБ РФ опубликовала кадры с заминированными посылками в аэропорту Челябинска, а также фрагмент допроса подозреваемого. Взрывное устройство было хорошо замаскировано под парфюмерный набор.
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Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 16:07
Привыкай Россия.. Дальше больше. Когда всё закончится и хохлы придут в себя,настанут самые веселые времена. Постоянно будут что-то взрывать и подрывать. Плюс свои же СВОшники вернутся. Страшно.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 701
Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 16:20
этого подрывника надо на урановые рудники направить. Зазря в тюрьме его кормить незачем. Нехай отрабатывает.
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:36
Цитата:
На СВО пойдёт да и всё. Через полгода дома. А чё нет то. Плюс Герой,а там в учителя в школу или в депутаты.
рихард:
Зазря в тюрьме
Зазря в тюрьме
На СВО пойдёт да и всё. Через полгода дома. А чё нет то. Плюс Герой,а там в учителя в школу или в депутаты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 965
Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 16:36
Сабыр, в ответ тоже самое могут делать
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:38
Цитата:
Мотивация разная. За свою убитую семью или потерю части Родины-это одно. А в ответ-это совсем другое.
[Исправлено: Сабыр, 13.03.2025 - 17:40]
arman_kst:
в ответ тоже самое
в ответ тоже самое
Мотивация разная. За свою убитую семью или потерю части Родины-это одно. А в ответ-это совсем другое.
[Исправлено: Сабыр, 13.03.2025 - 17:40]
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:43
Цитата:
Диверсионная работа идёт с обоих сторон, с начала вторжения в Украину и она не прекращалась.
arman_kst:
Сабыр, в ответ тоже самое могут делать
Сабыр, в ответ тоже самое могут делать
Диверсионная работа идёт с обоих сторон, с начала вторжения в Украину и она не прекращалась.
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:44
Просто так что ли безпилотники на тысячи километров в глубь страны наведываются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 699
Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 17:02
какие все "посвященные" я смотрю.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16187
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 17:22
А сколько радости то. Я всегда знал что для русофобов хоть ты украинец, хоть русский..
А как проверить.?. А набухайте поломойщицу в акимате и посадите в такси. Она вам все скажет)
[Исправлено: Vit, 13.03.2025 - 17:23]
А как проверить.?. А набухайте поломойщицу в акимате и посадите в такси. Она вам все скажет)
[Исправлено: Vit, 13.03.2025 - 17:23]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43698
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 17:31
Особенно прикольно то, что бомбы нацисты теперь прячут в презервативы, генетические, и распространяют среди русскоязычного населения, чтоб меньше рожали..
Разрабатывается все это якобы в американской биолаборатории на территории Украины..
Насчет ссылок их и так полно
[Исправлено: 111, 13.03.2025 - 18:47]
Разрабатывается все это якобы в американской биолаборатории на территории Украины..
Насчет ссылок их и так полно
[Исправлено: 111, 13.03.2025 - 18:47]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26962
Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 17:37
Цитата:
111: Особенно прикольно то, что бомбы нацисты теперь прячут в презервативы, генетические, и распространяют среди русскоязычного населения, чтоб меньше рожали.. Разрабатывается все это якобы в американской биолаборатории на территории Украины..Тебя надо ещё раз носом ткнуть в сообщение от главного редактора, где он указал на обязательное требование добавлять в твой бред ссылки на источник?
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