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≡ Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51332
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:07
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ФСБ РФ опубликовала кадры с заминированными посылками в аэропорту Челябинска, а также фрагмент допроса подозреваемого. Взрывное устройство было хорошо замаскировано под парфюмерный набор.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1652
Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 16:07
#1
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Привыкай Россия.. Дальше больше. Когда всё закончится и хохлы придут в себя,настанут самые веселые времена. Постоянно будут что-то взрывать и подрывать. Плюс свои же СВОшники вернутся. Страшно.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
701
Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 16:20
#2
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этого подрывника надо на урановые рудники направить. Зазря в тюрьме его кормить незачем. Нехай отрабатывает.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1652
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:36
#3
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Цитата:
рихард:
Зазря в тюрьме

На СВО пойдёт да и всё. Через полгода дома. А чё нет то. Плюс Герой,а там в учителя в школу или в депутаты.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
965
Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 16:36
#4
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Сабыр, в ответ тоже самое могут делать
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1652
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:38
#5
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Цитата:
arman_kst:
в ответ тоже самое

Мотивация разная. За свою убитую семью или потерю части Родины-это одно. А в ответ-это совсем другое.

[Исправлено: Сабыр, 13.03.2025 - 17:40]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6724
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:43
#6
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Цитата:
arman_kst:
Сабыр, в ответ тоже самое могут делать


Диверсионная работа идёт с обоих сторон, с начала вторжения в Украину и она не прекращалась.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6724
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 16:44
#7
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Просто так что ли безпилотники на тысячи километров в глубь страны наведываются.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
699
Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 17:02
#8
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какие все "посвященные" я смотрю.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16187
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 17:22
#9
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А сколько радости то. Я всегда знал что для русофобов хоть ты украинец, хоть русский..
А как проверить.?. А набухайте поломойщицу в акимате и посадите в такси. Она вам все скажет)

[Исправлено: Vit, 13.03.2025 - 17:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43698
Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники ФСБ
Отправлено: 13.03.25 - 17:31
#10
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Особенно прикольно то, что бомбы нацисты теперь прячут в презервативы, генетические, и распространяют среди русскоязычного населения, чтоб меньше рожали..
Разрабатывается все это якобы в американской биолаборатории на территории Украины..

Насчет ссылок их и так полно



[Исправлено: 111, 13.03.2025 - 18:47]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26962
Re: Посылки с бомбами нашли в аэропорту Челябинска сотрудники...
Отправлено: 13.03.25 - 17:37
#11
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Цитата:
111: Особенно прикольно то, что бомбы нацисты теперь прячут в презервативы, генетические, и распространяют среди русскоязычного населения, чтоб меньше рожали.. Разрабатывается все это якобы в американской биолаборатории на территории Украины..
Тебя надо ещё раз носом ткнуть в сообщение от главного редактора, где он указал на обязательное требование добавлять в твой бред ссылки на источник?
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