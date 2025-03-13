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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:58
#3916
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё верно, является сдерживающим фактором для сторон, ранее вы говорили другое и пугали.

Всегда говорил, что если уже нечего терять - ниче не сдержит. Поэтому нельзя доводить до состояния "нечего терять"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 12:00
#3917
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Цитата:
Kairat stayer:
Провокаций никто не отменял, выше же отметил

С миротворцами провоцировать будет сложнее, тем более Трамп рулит перемирием, значит будет из космоса наблюдать за соблюдением.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6720
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 12:03
#3918
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Цитата:
maxsaf:
Всегда говорил, что если уже нечего терять - ниче не сдержит. Поэтому нельзя доводить до состояния "нечего терять"


Тоже всегда говорил, что если применят ЯО, тогда отвернутся Китай, Индия, цивилизованные страны и покажут Кузькину мать!

[Исправлено: Kairat stayer, 13.03.2025 - 13:03]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6720
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 12:07
#3919
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Цитата:
maxsaf:
С миротворцами провоцировать будет сложнее, тем более Трамп рулит перемирием, значит будет из космоса наблюдать за соблюдением.


Вообще могут на рожон пойти, Скептик же неоднократно говорил, что кто такой Д.Трамп, чтобы рассаживать стороны для переговоров. Скептику и другим ура-патриотам не понравится, скажут не нужно было сдуваться. Да и ура патриоты до сих пор говорят, что он наш. Подождём, скоро будет ясно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7362
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 12:20
#3920
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В этой войне не вижу никакого смысла в миротворцах! Что они смогут, если одна из сторон нарушит перемирие? Ничего!!! Только сами под огонь попасть могут! Башку там у всех уже снесло, да и нейтральных трудно будет найти, согласных туда пойти! Это не Сомали от пиратов со стрелковым оружием охранять! Если только Турция, но и то навряд ли!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43692
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 13:12
#3921
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Это была вершина карьеры вашего местного блогера :lol: столько пыхтел - и бац, исчез на двое суток :lol:

Смотрю , ты уже себе прям это внушил, что меня не было, было 4 дня, потом три, потом одын, а теперь опять два?
А почему недавно не считал, когда по три дня меня не было?
Привязал бы к какому нибудь событию
Например Путин сказал что то, Путин не так воздух пустил, и тд, потому меня нет
Вы путинцы смешные..

[Исправлено: 111, 13.03.2025 - 14:13]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6720
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 13:44
#3922
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1476
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 15:30
#3923
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Цитата:
Skeptic:
Всё это прекрасно перекликается с мечтами Грефа держать народ в неведении и прекрасно помогает грефам осуществлять их планы. ... Мне одно любопытно: почему те, кто несёт эту чушь, думают, что ЕСЛИ они смогут достич своей цели, то у них, у их отпрысков жизнь будет райская на фоне и за счёт оболваненных ими "рабов"?


Греф просто один из тех ,кто в находиться в составе элементов эшелонированной обороны .
для обеспечения информационной безопасности.

[Исправлено: YESNO, 13.03.2025 - 16:31]
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 15:39
#3924
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Цитата:
maxsaf:
последний солдат ВСУ выйдет из Курска

Никто там уже не выйдет. Они все в "котле".
Идёт неспешная утилизация террористов и наёмников.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 15:43
#3925
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Цитата:
saba:
Только сами под огонь попасть могут!

И попадут. Путин с Лавровым ясно объяснили, что никаких "миротворцев" на территории Украины Россия не потерпит. И все иностранные военные будут законной целью ВС РФ.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 15:48
#3926
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:-) Меня вообще умиляет восприятие отдельных форумчан слов и мечтаний Трампа и Ивропейских "политиков", как уже состоявшихся событий.
Никак не хочется им верить в то, что решение принимает Россия, Путин, а не Трамп за океаном и европейцы в Брюсселе.
Те могут мечтать о чём угодно своём, говорить, что им в голову взбредёт... Зеленскому руки выкручивать, грабя остатки Украины... Это - сугубо их внутренние проблемы и хотелки.
На земле всё произойдёт так, как решит Москва.

[Исправлено: Skeptic, 13.03.2025 - 16:51]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 15:50
#3927
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Цитата:
Skeptic:
Выйдут. Самые крутые выйдут и кремль их обменяет. В этом и есть глупая щедрость России. Увы. :-x Я б на так сказал.. Все кто в Курской остались. подлежат уничтожению на месте. Те у кого коленки трясутся вам даём 3 дня. Уходите. Всех остальных. Расстрел.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 15:52
#3928
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Цитата:
Vit:
Самые крутые выйдут и кремль их обменяет

Это как?
Выйдут, чтобы в плен сдаться для обмена? Оно им надо?
Путин же ясно сказал, что ВСЕ, кто в котле под Суджей - террористы.
Иностранные наёмники - вообще отдельная тема.
Кого там менять? Только утилизация.

[Исправлено: Skeptic, 13.03.2025 - 16:54]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 16:01
#3929
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Цитата:
Skeptic: Это как?
Мариуполь. Самых крутых нацистов отправили в Турцию. Отдыхать. А потом обменяли. генералы пакость делают А так я за рф и против бандеровцев на святой украинской земле.
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