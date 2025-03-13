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≡ В Казахстане вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51328
В Казахстане вступили в силу новые штрафы для водителей за нарушения ПДД
Отправлено: 13.03.25 - 11:14
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13 марта в Казахстане вступили в силу поправки в Административный кодекс РК. Некоторые штрафы за нарушение правил дорожного движения повысили, по другим пунктам, напротив, наказание смягчили.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1143
Re: В Казахстане вступили в силу новые штрафы для водителей за...
Отправлено: 13.03.25 - 11:14
#1
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Едрить логика.
То есть если пересек сплошную, но без дтп - лишение, а если случилось дтп - то только штраф. Чет как то глупо. За сплошную (я думаю) лучше рублём наказывать, ОСОБЕННО учитывая то, насколько качественная у нас разметка, да и дороги в целом. Спрячьте люки, которые представляют реальную опасность, нанесите качественную разметку, и уж после этого штрафы повышенные рисуйте
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16185
Re: В Казахстане вступили в силу новые штрафы для водителей за...
Отправлено: 13.03.25 - 11:25
#2
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История из жизни. Товарищ крутанулся на разворот через сплошную. Ну и как всегда наши доблестные и честные полицейские его тормознули. А парень не наглый а просто принципиальный. И пофигист. Его раскручиваютна 70 штук или говорят лишение на 6 месяцев. Он им: да пофиг. Значит так бог решил меня спасти от чего то плохого, может ДТП или другое.

Короче пришёл на суд где должны были его лишить на 6 месяцев. А судья просто выписал штраф и сказал иди, работай. Вот такие наши "родные" дорожные полицейские которые на лексус себе собирают. :-x а потом с гордым(....) ходят как будто бога за яйца схватили.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1418
Re: В Казахстане вступили в силу новые штрафы для водителей за...
Отправлено: 13.03.25 - 15:20
#3
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А почему не увеличивают штраф за ненадлежащее содержание Ж/Д переездов? Ни одного нет нормального переезда, ямы, выбоины. Водители вынуждены выезжать на встречную полосу, убивают подвеску. Даже новые в аэропорт которые, полгода держатся, а того и меньше.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1885
Re: В Казахстане вступили в силу новые штрафы для водителей за...
Отправлено: 13.03.25 - 15:43
#4
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Цитата:
vofkakst:
Спрячьте люки, которые представляют реальную опасность, нанесите качественную разметку, и уж после этого штрафы повышенные рисуйте

....умник тут нашёлся спрячь ему люки разметку качественную,может ямы тебе все залатать и автобан выстроить? а кого тогда штрафовать они будут? думать с начала надо как говорить..... :-) :-) :-)
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