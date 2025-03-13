Отправлено: - 11:25

История из жизни. Товарищ крутанулся на разворот через сплошную. Ну и как всегда наши доблестные и честные полицейские его тормознули. А парень не наглый а просто принципиальный. И пофигист. Его раскручиваютна 70 штук или говорят лишение на 6 месяцев. Он им: да пофиг. Значит так бог решил меня спасти от чего то плохого, может ДТП или другое.Короче пришёл на суд где должны были его лишить на 6 месяцев. А судья просто выписал штраф и сказал иди, работай. Вот такие наши "родные" дорожные полицейские которые на лексус себе собирают.а потом с гордым(....) ходят как будто бога за яйца схватили.