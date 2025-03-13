Отправлено: - 15:36

abaika95:

Не бывает такого Адвокат, прокурор и судья существа бесполые и не должны руководствоваться в вопросе права биологическими характеристиками

Цитата:......это только в нашей стране бесполые? где и когда их успели вывести? молодцы наши учёные....слава Казахстану,слава ДУУИС....