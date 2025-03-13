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≡ “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить выдачу прав
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51328
“Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить выдачу прав
Отправлено: 13.03.25 - 14:22
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Допуск к управлению автомобилем в Казахстане слишком упрощен, и это требует пересмотра подходов. Об этом заявил сенатор, бывший первый заместитель главы МВД Марат Кожаев.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11616
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 14:22
#1
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***в ряде стран процесс получения водительского удостоверения значительно сложнее,*** - почему не равняются на страны , где получение - проще ?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
274
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 14:36
#2
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Я бы не сказал, что просто. Дочь в 18 лет сдавала. Теорию не знаю, просто или нет, а вот сдача практического экзамена сложный процесс. Сам видел на автодроме в Спец ЦОНе сколько людей на механике не сдали.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16185
“Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить выдачу прав
Отправлено: 13.03.25 - 14:39
#3
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Нет.
Проблема не в обучении. Так то можно и обезьяну научить за рулём сидеть.
Проблема в минталитете
Я говорил и ещё раз повторю разница с европой и у нас. Там джентльменский характер вождения. У нас джигидский..
Там тебе улыбнуться и пропустят.
У нас тебя пошлют. Нах. И ещё обвенят не в знание пдд. Хотя он не прав но доказывать джигиту без смылслено. Он скачет в перед к счастью) .

[Исправлено: Vit, 13.03.2025 - 14:43]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11616
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 14:44
#4
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--В США и Германии из врачей только зрение проверяют .
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1143
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 14:48
#5
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А еще надо: сделать дороги, светофоры, освещение, разметку, парковочные места - не выпирающие на проезжую часть.
Почему виноваты автошколы и автоцон? Инфраструктура - хуже некуда. А еще дороги платные хотим сделать. Не с того вы зачистки начинаете.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1411
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 15:06
#6
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Цитата:
доступ к автомобилю не должен быть таким легким, как у нас

Нааадо же!!! Всего ничего, 15-20 лет прошло как мы осознали что раздаём водительские удостоверения кому ни попадя.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1885
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 15:19
#7
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....а мне прав ненадо буду ишак купить и ездить,приимуществ много заправлять,страховка,дорожный плятить ненадо,в Шанхае у нас трава много пасись не хочу... :-) :-) :-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1885
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 15:22
#8
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Цитата:
Гога:
*в ряде стран процесс получения водительского удостоверения значительно сложнее,*** - почему не равняются на страны , где получение - проще ?

.....всё дело в том что чем сложней тем веселей,ну и люди больше смогут заработать..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1885
“Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить выдачу прав
Отправлено: 13.03.25 - 15:30
#9
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Цитата:
Vit:
Я говорил и ещё раз повторю разница с европой и у нас. Там джентльменский характер вождения. У нас джигидский.. Там тебе улыбнуться и пропустят.

.....туда дураков много понаехало,ездиют с тонированными стёклами да без страховки,вместо улыбки могут по бубену настучать да обматерить это вполне нармально для них....

[Исправлено: Gljuk, 13.03.2025 - 15:44]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1411
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 15:30
#10
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Цитата:
ZXC:
Сам видел на автодроме в Спец ЦОНе сколько людей на механике не сдали.

Это говорит только о том, что нефиг их на дороги общего пользования выпускать, коль на автодроме с максимально разрешённой скоростью 20км/ч проехать не смогли. А непосредственно практическому вождению и навыкам управления автомобилем в автошколах учат крайне плохо. Чего только стоит нажатие на педаль сцепления до нажатия на педаль тормоза, или какое-нибудь трогание с места на подъёме с использованием "молниеносных" переставлений ног с одной педали на другую или того хуже, с помощью ручного тормоза.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16185
“Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить выдачу прав
Отправлено: 13.03.25 - 15:32
#11
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Ваще то Гога не в теме. В России кто подал доки до марта 23г, права ненадо подтверждать экзаменом. Автоматом выдовали. В челябинске в любимом городе Абайке стояла очередь из наших братьев из Азии. Права раздовали на ура. То есть на халяву)
Щас тема затухла.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2203
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 15:58
#12
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Цитата:
vofkakst:
Не с того вы зачистки начинаете.

:lol: Не та у них задача.
ТАМ на ура воспринимается только то, что позволяет пополнять бюджет. Не буду уточнять, чей.
А вы предлагаете тратиться. :lol:
Оне вас не поймут.
Профайл
Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2203
Re: “Сейчас слишком просто“. В Казахстане предложили ужесточить...
Отправлено: 13.03.25 - 16:03
#13
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Вообще-то процесс получения ВУ - дело стопятидесятое. Главное - практика вождения.
Я бы всех новоявленных владельцев прав после поолучения этих прав отправлял на ИХ собственной машине в Астану или Алма-Ату месяца на два-три. На практику.
Получится у них ТАМ сохранить свою машину - пусть возвращаются домой и катаются.
Не получится сохранить - тоже пусть возвращаются. На поезде. И ходят пешком.
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