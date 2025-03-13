Отправлено: - 12:03

maxsaf:

Всегда говорил, что если уже нечего терять - ниче не сдержит. Поэтому нельзя доводить до состояния "нечего терять"

[Исправлено: Kairat stayer, 13.03.2025 - 13:03]

Цитата:Тоже всегда говорил, что если применят ЯО, тогда отвернутся Китай, Индия, цивилизованные страны и покажут Кузькину мать!