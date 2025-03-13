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≡ Готовность Костаная к паводку проверили акимы города и области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51327
Готовность Костаная к паводку проверили акимы города и области
Отправлено: 13.03.25 - 01:29
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Кумар Аксакалов обратил внимание, что возле автобусной остановки снег почищен плохо. Подрядчики и аким города отвечали: где-то должны чистить ОСИ и ПКСК на придомовых территориях, где-то - владельцы бизнеса, а убирать снег между деревьями не получается из-за растущего там кустарника.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
963
Re: Готовность Костаная к паводку проверили акимы города и...
Отправлено: 13.03.25 - 01:29
#1
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ОСИ не обязаны чистить. Они чистят во дворе
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2015
Re: Готовность Костаная к паводку проверили акимы города и...
Отправлено: 13.03.25 - 12:53
#2
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Интересно, в должностной инструкции акима области, если такая существует, прописано, что он имеет право дублировать работу акима города?
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