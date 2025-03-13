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≡ Костанайский облДУИС обвинили во вводе унизительной процедуры – снятии штанов с адвокатов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51327
Костанайский облДУИС обвинили во вводе унизительной процедуры – снятии штанов с адвокатов
Отправлено: 13.03.25 - 12:02
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«Не говоря о нарушении прав адвокатов, нарушается человеческое достоинство. Прежде чем зайти к подзащитному у адвокатов требуют снять штаны. Такого позора нет у других изоляторов страны», - написал в социальной сети адвокат Талгат Есимов.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
276
Re: Костанайский облДУИС обвинили во вводе унизительной...
Отправлено: 13.03.25 - 12:02
#1
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А если адвокат дама ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16181
Костанайский облДУИС обвинили во вводе унизительной процедуры – снятии штанов с адвокатов
Отправлено: 13.03.25 - 12:07
#2
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Цитата:
Филипповна: А если адвокат дама ?
У дам много потайных мест на теле. Поэтому только тщательный досмотр).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17826
Re: Костанайский облДУИС обвинили во вводе унизительной...
Отправлено: 13.03.25 - 12:08
#3
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Цитата:
Филипповна:
А если адвокат дама ?

Не бывает такого
Адвокат, прокурор и судья существа бесполые и не должны руководствоваться в вопросе права биологическими характеристиками
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
125
Re: Костанайский облДУИС обвинили во вводе унизительной...
Отправлено: 13.03.25 - 12:14
#4
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А что раздвигать ягодицы и приседать не заставляют ещё? Видимо, это следующий этап.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
125
Re: Костанайский облДУИС обвинили во вводе унизительной...
Отправлено: 13.03.25 - 12:15
#5
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Следователей и прокуроров также досматривают? Это же тоже посетители СИЗО...
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