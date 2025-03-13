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Костанайский облДУИС обвинили во вводе унизительной процедуры – снятии штанов с адвокатов
Костанайский облДУИС обвинили во вводе унизительной процедуры – снятии штанов с адвокатов
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