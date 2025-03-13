Отправлено: - 11:45

Kairat stayer:

ранее вес мир пугал ядеркой, как будто за красной кнопкой сидит, теперь не пугает.

abaika95:

Чем больше трупов вернётся в Россию тем больше вопросов возникает Чем больше вопросов тем больше недовольства Чем больше недовольства тем быстрее новый военный мятеж) Один уже был Вагнера никуда не делись Злые сидят

Цитата:Да сколько можно пугать то, надеюсь что уже до всех дошло.Цитата:Ну значит ты должен по идее радоваться мясорубке в Курске. А, ну ты и так радуешься, смайлики же вставил.