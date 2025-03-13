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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:45
#3901
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Цитата:
Kairat stayer:
ранее вес мир пугал ядеркой, как будто за красной кнопкой сидит, теперь не пугает.

Да сколько можно пугать то, надеюсь что уже до всех дошло.

Цитата:
abaika95:
Чем больше трупов вернётся в Россию тем больше вопросов возникает Чем больше вопросов тем больше недовольства Чем больше недовольства тем быстрее новый военный мятеж) Один уже был Вагнера никуда не делись Злые сидят

Ну значит ты должен по идее радоваться мясорубке в Курске. А, ну ты и так радуешься, смайлики же вставил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17826
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:45
#3902
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Любимый смайлик Макса делает любую новость веселее :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:46
#3903
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Цитата:
maxsaf:
Как я и говорил - там будет мясо, так и случилось.


Так мясо с обоих сторон и чё?
Миру нужен Мир и Д.Трамп. скорее всего добьётся этого,
не мытьём, так катаньем, в противном случае хулиганам будет кирдык!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17826
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:46
#3904
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Цитата:
maxsaf:
Ну значит ты должен по идее радоваться мясорубке в Курске. А, ну ты и так радуешься, смайлики же вставил

Да я с тебя пример взял)

Ты же русофоб
Радуешься трупам российских солдат
А я просто поддакиваю этому :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:47
#3905
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Цитата:
saba:
Путин приехал, а 111го на форуме нет!

Это была вершина карьеры вашего местного блогера :lol: столько пыхтел - и бац, исчез на двое суток :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:48
#3906
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Цитата:
maxsaf:
Да сколько можно пугать то, надеюсь что уже до всех дошло.


Конечно дошло, Э.Макрон говорит о ядерном зонтике над Европой и Германия хочет ЯО обзавестись.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:50
#3907
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Цитата:
saba:
Вообще то похоже на подготовку к перемирию

Ну да, так и есть, Курск освободит и подпишет перемирие на месяц. Самый вероятный вариант.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17826
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:50
#3908
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В телеге в Zканалах истерика уже началась

Какое перемирие? Какие 30 дней?? Это Киеву только даст передышку!!! Нельзя сейчас на перемирие идти!
Ну не идите
Зеленский этому только рад будет
Ему Трамп за это ещё больше ракет даст,раз Путин отказался прекращать огонь)
А в России ещё какая-нибудь труба взорвется
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:50
#3909
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Цитата:
saba:
Вообще то похоже на подготовку к перемирию, Путин тоже сдулся!


Действительно молчит, возможно разрабатывает многоходовочку, хочет всех переиграть!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:52
#3910
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Цитата:
Kairat stayer:
Конечно дошло, Э.Макрон говорит о ядерном зонтике над Европой и Германия хочет ЯО обзавестись.

Но есть нюанс - ЯО не защищает от ЯО. Просто вместо одной дырки будут две, размером с город.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:54
#3911
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Цитата:
maxsaf:
Ну да, так и есть, Курск освободит и подпишет перемирие на месяц. Самый вероятный вариант.


Предположим освободит и подпишет перемирие, а затем сделает так, как будто противник нарушил режим перемирия и продолжить дальше. Стороны не отведут войска, будут держать на линиях соприкосновения. Будем наблюдать!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:54
#3912
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Цитата:
Kairat stayer:
Действительно молчит, возможно разрабатывает многоходовочку, хочет всех переиграть!

Просто тянет время. Как только последний солдат ВСУ выйдет из Курска - он сообщит о готовности к перемирию. Самый логичный вариант.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26959
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:55
#3913
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Цитата:
Kairat stayer:
Предположим освободит и подпишет перемирие, а затем сделает так, как будто противник нарушил режим перемирия и продолжить дальше. Стороны не отведут войска, будут держать на линиях соприкосновения. Будем наблюдать!

Надо сразу туда нейтральных миротворцев, чтобы не нарушали перемирие. Только так.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:55
#3914
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Цитата:
maxsaf:
Но есть нюанс - ЯО не защищает от ЯО. Просто вместо одной дырки будут две, размером с город.


Всё верно, является сдерживающим фактором для сторон, ранее вы говорили другое и пугали.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6719
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 11:57
#3915
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Цитата:
maxsaf:
Надо сразу туда нейтральных миротворцев, чтобы не нарушали перемирие. Только так.


Провокаций никто не отменял, выше же отметил.
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