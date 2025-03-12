Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договорённости должны быть, а не устные заверения.
Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем.
Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны.
А затем последовало пять волн расширения НАТО на восток.
Причём это же происходило, помните, как? Здесь все взрослые люди сидят.
Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические.
Говорил уже публично – ещё вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты.
На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего ещё надо? В Правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего ещё?Заседание
saba: А Скептик говорит, никаких материальных выгод Россия не преследует, только возвышенные цели! Кому верить, не пойму!
Может и не преследует, но так получилось что они свалились на голову нежданно, и ниче с этим не поделаешь, приходится принимать. Как у Америки, помогали от всего сердца Украине, а в итоге Украина просит США подписать договор о принятии в дар ресурсов на пол триллиона. Везение, не иначе ))
YESNO: затем последовало пять волн расширения НАТО на восток.
Вот и получается, в свете последних событий что не зря были эти расширения! Украина понадеялась на международное право, а страны Балтии на ядерный зонтик НАТО, кто в итоге выиграл? Хотя по факту положение русскоязычных в Прибалтике гораздо хуже ,чем в Украине. И гражданства им не дают, паспорта только серые неграждан, школы практически все закрыли на русском языке, остались только частные, что же Россия то туда не пошла защищать "русский мир"? Может боятся? А русские в Прибалтике, им создали такие некомфортные условия и всё равно в Россию не переезжают, тут говорят будем бороться или приспособимся! Недавно русская из Эстонии выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию и попросила не ассоциировать её с Россией, родилась говорит в Эстонии.
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