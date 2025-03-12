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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6698
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 20:55
Цитата:
Нее, я за гуманизм и сострадание, истязания не мой метод, таким способом ничего хорошего нельзя привить
Карачун:
...Раз уж вы вызвались...а онлайн-трансляция будет?
...Раз уж вы вызвались...а онлайн-трансляция будет?
Нее, я за гуманизм и сострадание, истязания не мой метод, таким способом ничего хорошего нельзя привить
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 21:09
Так прикольно, что было за эти годы целью операции по уничтожению славянского населения..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 21:10
Так что же это было скажи?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 21:15
Свергнуть Зеленского?
А сейчас он живее всех живых, а тех солдат, что бросили в эту мясорубку, уже и нет вовсе..
А сейчас он живее всех живых, а тех солдат, что бросили в эту мясорубку, уже и нет вовсе..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 22:03
Цитата:
А давайте. Я - за.
Я не робот:
Тут только полный игнор.
Тут только полный игнор.
А давайте. Я - за.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 22:06
Цитата:
Так получается свергнутый Янукович был отличным президентом
111:
Россией, который кстати раннее принимал Евро 2012
Россией, который кстати раннее принимал Евро 2012
Так получается свергнутый Янукович был отличным президентом
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 22:07
Цитата:
Не, не могу игнорить, лучше как обычно, зашёл, пнул, вышел
[Исправлено: maxsaf, 13.03.2025 - 07:09]
Vit:
отшлёпать
отшлёпать
Не, не могу игнорить, лучше как обычно, зашёл, пнул, вышел
[Исправлено: maxsaf, 13.03.2025 - 07:09]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 23:48
Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договорённости должны быть, а не устные заверения.
Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем.
Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны.
А затем последовало пять волн расширения НАТО на восток.
Причём это же происходило, помните, как? Здесь все взрослые люди сидят.
Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические.
Говорил уже публично – ещё вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты.
На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего ещё надо? В Правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего ещё?
Заседание
[Исправлено: YESNO, 13.03.2025 - 00:49]
Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем.
Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны.
А затем последовало пять волн расширения НАТО на восток.
Причём это же происходило, помните, как? Здесь все взрослые люди сидят.
Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические.
Говорил уже публично – ещё вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты.
На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего ещё надо? В Правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего ещё?
[Исправлено: YESNO, 13.03.2025 - 00:49]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 00:28
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 00:43
Цитата:
шта - причинно следственную связь не поняли , хорошо . ещё напишите что такие люди революцию устраивают и разрушают социумы .
хотя понятно каждый ограничен шаблонами и границами своего мышления .
Skeptic:
Это можно было бы назвать бредом сумасшедшего, если бы не просматривалась некая цель всего этого набора слов. И цель эта - разрушение социума. ...
Это можно было бы назвать бредом сумасшедшего, если бы не просматривалась некая цель всего этого набора слов. И цель эта - разрушение социума. ...
шта - причинно следственную связь не поняли , хорошо . ещё напишите что такие люди революцию устраивают и разрушают социумы .
хотя понятно каждый ограничен шаблонами и границами своего мышления .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7356
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 04:46
Цитата:
А Скептик говорит, никаких материальных выгод Россия не преследует, только возвышенные цели! Кому верить, не пойму!
maxsaf:
Выход в чёрное море, земля, ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.
Выход в чёрное море, земля, ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.
А Скептик говорит, никаких материальных выгод Россия не преследует, только возвышенные цели! Кому верить, не пойму!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 05:57
Цитата:
Ага, типа щёлкнул пальцами, и ты там уже, на парах в MIT.
abaika95:
Незнаю Мог отказаться и уехать в США по студенчеству
Незнаю Мог отказаться и уехать в США по студенчеству
Ага, типа щёлкнул пальцами, и ты там уже, на парах в MIT.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 06:01
Цитата:
Может и не преследует, но так получилось что они свалились на голову нежданно, и ниче с этим не поделаешь, приходится принимать. Как у Америки, помогали от всего сердца Украине, а в итоге Украина просит США подписать договор о принятии в дар ресурсов на пол триллиона. Везение, не иначе ))
Не повезло только Украине в итоге. Допрыгались.
saba:
А Скептик говорит, никаких материальных выгод Россия не преследует, только возвышенные цели! Кому верить, не пойму!
А Скептик говорит, никаких материальных выгод Россия не преследует, только возвышенные цели! Кому верить, не пойму!
Может и не преследует, но так получилось что они свалились на голову нежданно, и ниче с этим не поделаешь, приходится принимать. Как у Америки, помогали от всего сердца Украине, а в итоге Украина просит США подписать договор о принятии в дар ресурсов на пол триллиона. Везение, не иначе ))
Не повезло только Украине в итоге. Допрыгались.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7356
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 07:58
Цитата:
Ох как Вы переживаете за Украину, прямо видно ,что настоящий украинец!
maxsaf:
Не повезло только Украине в итоге. Допрыгались
Не повезло только Украине в итоге. Допрыгались
Ох как Вы переживаете за Украину, прямо видно ,что настоящий украинец!
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