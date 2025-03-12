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Skeptic:

Это можно было бы назвать бредом сумасшедшего, если бы не просматривалась некая цель всего этого набора слов. И цель эта - разрушение социума. ...

Цитата:шта - причинно следственную связь не поняли , хорошо . ещё напишите что такие люди революцию устраивают и разрушают социумы .хотя понятно каждый ограничен шаблонами и границами своего мышления .