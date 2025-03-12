Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договорённости должны быть, а не устные заверения.
Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем.
Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны.
А затем последовало пять волн расширения НАТО на восток.
Причём это же происходило, помните, как? Здесь все взрослые люди сидят.
Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические.
Говорил уже публично – ещё вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты.
На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего ещё надо? В Правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего ещё?Заседание
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