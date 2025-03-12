НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 257 из 257«1...255256257
Ответить Новый топик
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6698
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 20:55
#3841
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
...Раз уж вы вызвались...а онлайн-трансляция будет?


Нее, я за гуманизм и сострадание, истязания не мой метод, таким способом ничего хорошего нельзя привить :lol: :lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43691
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 21:09
#3842
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так прикольно, что было за эти годы целью операции по уничтожению славянского населения..



Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43691
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 21:10
#3843
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что же это было скажи?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43691
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 21:15
#3844
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свергнуть Зеленского?
А сейчас он живее всех живых, а тех солдат, что бросили в эту мясорубку, уже и нет вовсе..


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26938
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 22:03
#3845
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я не робот:
Тут только полный игнор.

А давайте. Я - за.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26938
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 22:06
#3846
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Россией, который кстати раннее принимал Евро 2012

Так получается свергнутый Янукович был отличным президентом :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26938
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 22:07
#3847
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
отшлёпать

Не, не могу игнорить, лучше отшлепать :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1474
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 23:48
#3848
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договорённости должны быть, а не устные заверения.

Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем.


Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны.

А затем последовало пять волн расширения НАТО на восток.

Причём это же происходило, помните, как? Здесь все взрослые люди сидят.

Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические.

Говорил уже публично – ещё вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты.

На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего ещё надо? В Правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего ещё?Заседание

[Исправлено: YESNO, 13.03.2025 - 00:49]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1474
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 00:28
#3849
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1474
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 00:43
#3850
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Это можно было бы назвать бредом сумасшедшего, если бы не просматривалась некая цель всего этого набора слов. И цель эта - разрушение социума. ...

шта - причинно следственную связь не поняли , хорошо . ещё напишите что такие люди революцию устраивают и разрушают социумы .
хотя понятно каждый ограничен шаблонами и границами своего мышления .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7355
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.03.25 - 04:46
#3851
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Выход в чёрное море, земля, ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.

А Скептик говорит, никаких материальных выгод Россия не преследует, только возвышенные цели! Кому верить, не пойму!
Профайл
Страница 257 из 257«1...255256257
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS