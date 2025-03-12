Денацификации нет, Зеленский и Тимошенко у власти, у нас полно конфет Порошенко Рошен тут.. За что погиб мой племянник? Чтоб зетпатриоты только, сидящие на диванах, радовались как Путин опять всех переиграл со своими движухами и пулями у виска?
Хм.. Война закончилась, а вопрос все равно остался.. Зачем русские начали войну? Какую выгоду они получили от этого, кроме того, как Украина останется теперь точно с Ойропой, и ее не будет даже в нашем умершем ОДКБ?
maxsaf: ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.
И? Посмотри для начала как живет бывшая финская территория в Карелии, и посмотри как уже более десяти лет живет Донецк под Россией, который кстати раннее принимал Евро 2012 и был цветущим городом Украины. Да, небогатым, но не таким как его сделал русский мир, непригодным к проживанию. И где эти триллионы у него? Шахты разворовали жулики и воры, повсюду бандитизм. Разве достались эти триллионы за 11 лет жителям Донецка? Смирись уже, вместо Киева за три дня, получили что у них и так было, разруху и то же море.. Как будто моря не было у них.
111: Хех.. Китайцы поучаствовали в Украине при обстреле сил РФ. Даже сняли об этом сюжет.. Впервые в жизни.. Китай кинул нож в спину?
Ниже видео которое сняли китайцы. Вообще Китай за мир, дружбу и доброжелательность со всеми, они не понтуются, никому не пакостят и скромно себя ведут на мировой арене, с соседями и всем миром, за исключением отдельных стран наладили нормальные отношения. В настоящее время они налаживают отношения с Европой, восстановлении Украины помогут. Если наступит мир, тогда возобновят мега проект Один пояс и один путь. Им не нужно сближение США и России, хотя уже опять пропаганда последних переобувается, только неделю тому назад Д.Трамп был хороший, теперь когда припирает их к стенке с переговорами не особо и хороший.
Специальный посланник Китая по европейским делам Лу Шае ранее высказался за урегулирование конфликта в Украине, политику США в отношении Европы он назвал «деспотичной» и призвал Европу сравнить ее с китайским подходом. России необходимо дружить с Китаем, потому что Д.Трамп через четыре года сменится, возможно ещё на срок пойдёт. А если даже СИ уйдёт с поста, его соратники и последователи товарищи коммунисты будут идти тем же курсом.
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