НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Один из тарифов в Казахстане хотят привязать к МРП
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51324
Один из тарифов в Казахстане хотят привязать к МРП
Отправлено: 12.03.25 - 13:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В проекте закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обсуждается привязка тарифов на содержание жилья к месячному расчетному показателю (МРП), чтобы избежать долгих согласований на уровне маслихатов. Об этом сообщила депутат Екатерина Смышляева.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43691
Re: Один из тарифов в Казахстане хотят привязать к МРП
Отправлено: 12.03.25 - 13:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда то бывшие безработные, которых сделали председателями в каждом доме, бухгалтера, сантехники, теперь требуют хлеба с икрой..
Надо же всех их как то кормить..
Вот потому и подымают на госуровне, тут же понятно что государство ничего не теряет и будем платить только мы..
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
740
Re: Один из тарифов в Казахстане хотят привязать к МРП
Отправлено: 12.03.25 - 19:52
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже стало интересно! Каждый год по стране поднимается МРП, то тариф будет расти? Это правильная позиция, но есть подводные камни: ладно пенсионеры, добросовестные собственники квартир будут платить по тарифу утвержденному Парламентом, а не маслихатами Костанайской области, то зачем вообще нужен маслихат, который обязан выражать волю населения его избравшего? Ведь сейчас многие не желают платить за полученные коммунальные услуги, не, говоря об оплате на содержание общедомового имущества, находящегося в многоквартирном жилом доме, где должник является долевым собственником, то есть иждивенцы на шее гуманного народа, и как с ними быть господа депутаты? Для борьбы с ними собственники квартир используют деньги, собираемые с пенсионеров, и добросовестных плательщиков, а именно госпошлина, на адвоката, на нотариуса и тому подобные расходы! У иждивенцев любая отговорка: мало денег получаем и при этом полное безразличие и отсутствие ответственности за полученные услуги, в том числе за коммунальные! В городе мало кто из председателей ПКСК, ОСИ составил с каждым собственником обязательный договор на содержание общедомового имущества! Мало кто из них разбирается в жилищном законодательстве, не говоря вообще о законодательстве, потому что они некомпетентны решать судьбу многоквартирного дома с его собственниками! Сейчас кому в гос-ве жить хорошо? Сначала нужно депутатам нашей области решить проблему на уровне Парламента как с ними бороться реально, чтобы они несли реальную ответственность вплоть до выселения из занимаемого жилья, а уже потом привязать тариф к МРП, поскольку нет законной гарантии, что 100% собственников квартир будут содержать свой МЖД, не говоря о накопительном счете для производства капитального ремонта общедомового имущества! Иждивенцы обязательно будут требовать у гос-ва, за счет бюджетных средств предоставить им жилье площадью 100 метров, потому что их дом аварийный! Вот эту проблему депутатам нужно окончательно решить, чтобы не создавать еще больше иждивенчества! В Казахстане, первый глава гос-ва создал общество иждивенцев, которые жили и хотят жить как при коммунизме: все им должны, но не они! Отсюда бардак и хаос!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS