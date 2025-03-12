Re: Один из тарифов в Казахстане хотят привязать к МРП

Отправлено: - 19:52

Даже стало интересно! Каждый год по стране поднимается МРП, то тариф будет расти? Это правильная позиция, но есть подводные камни: ладно пенсионеры, добросовестные собственники квартир будут платить по тарифу утвержденному Парламентом, а не маслихатами Костанайской области, то зачем вообще нужен маслихат, который обязан выражать волю населения его избравшего? Ведь сейчас многие не желают платить за полученные коммунальные услуги, не, говоря об оплате на содержание общедомового имущества, находящегося в многоквартирном жилом доме, где должник является долевым собственником, то есть иждивенцы на шее гуманного народа, и как с ними быть господа депутаты? Для борьбы с ними собственники квартир используют деньги, собираемые с пенсионеров, и добросовестных плательщиков, а именно госпошлина, на адвоката, на нотариуса и тому подобные расходы! У иждивенцев любая отговорка: мало денег получаем и при этом полное безразличие и отсутствие ответственности за полученные услуги, в том числе за коммунальные! В городе мало кто из председателей ПКСК, ОСИ составил с каждым собственником обязательный договор на содержание общедомового имущества! Мало кто из них разбирается в жилищном законодательстве, не говоря вообще о законодательстве, потому что они некомпетентны решать судьбу многоквартирного дома с его собственниками! Сейчас кому в гос-ве жить хорошо? Сначала нужно депутатам нашей области решить проблему на уровне Парламента как с ними бороться реально, чтобы они несли реальную ответственность вплоть до выселения из занимаемого жилья, а уже потом привязать тариф к МРП, поскольку нет законной гарантии, что 100% собственников квартир будут содержать свой МЖД, не говоря о накопительном счете для производства капитального ремонта общедомового имущества! Иждивенцы обязательно будут требовать у гос-ва, за счет бюджетных средств предоставить им жилье площадью 100 метров, потому что их дом аварийный! Вот эту проблему депутатам нужно окончательно решить, чтобы не создавать еще больше иждивенчества! В Казахстане, первый глава гос-ва создал общество иждивенцев, которые жили и хотят жить как при коммунизме: все им должны, но не они! Отсюда бардак и хаос!