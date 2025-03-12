Отправлено: - 16:09

abaika95:

У ЦРУ не было возможности изучать СССР в прямую потомучто страна закрытая была Вот они часто и домысливали те или иные моменты Отсюда рождались мифы и клюква

abaika95:

А потомучто Пушкин и Лермонтов это слабые кальки с Байрона а Байрона там знают все

Цитата:Цитата:Интересно было бы посмотреть в твои глаза, баба Нюра, когда ты этот бред здесь пишешь!Психиатру!Сказывай, девица, сказывай!Диагноз уже формулируется!