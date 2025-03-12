Re: "Первый и второй этажи акиматов перенаселены...

Отправлено: - 19:15

Единственное правильно, чтобы женщина работала 4 часа на работодателя, а потом домой исполнять "женскую" обязанность, которой не видно! Генетику человека сложно перестроить и вряд ли получится: ведь рождается женщина, если конечно она женщина, рождается мужчина, если конечно он мужчина! Если сама женщина является работодателем, то почему она не применяет 4 часовую работу для женщин, работающих на неё! Поэтому Альянс пусть сначала работает с такими женщинами работодателями! Правда не видно таких действий от Альянса! В Трудовом Кодексе должно быть прописано через усилия наших депутатов, заседающих в Мажилисе, Сенате Парламента РК и что мешает Альянсу развернуться к ним насчет гендерного равенства! Почему Альянс не разбудит 34% женщин, избранных в маслихат, чтобы они как представители женского населения выразили поддержку Альянсу в гендерном равенстве?