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≡ «Проголосуйте за племянницу», или как работают онлайн-мошенники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51324
«Проголосуйте за племянницу», или как работают онлайн-мошенники
Отправлено: 12.03.25 - 18:06
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Просьбы проголосовать за несуществующих детей в несуществующих конкурсах – популярная мошенническая схема. В этом материале мы рассказываем о том, как она работает и что делать, чтобы не стать жертвой такого обмана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Re: «Проголосуйте за племянницу», или как работают...
Отправлено: 12.03.25 - 18:06
#1
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Да, к нам приходила рассылка от наших знакомый, помочь с деньгами, мы то сразу поняли..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
739
Re: «Проголосуйте за племянницу», или как работают...
Отправлено: 12.03.25 - 18:55
#2
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Скоро в цене будут кнопочные телефоны, потому что мошенников стало много как двоечников, и смартфоны им в помощь! Может лет 10-15 поколение, выросшее без смартфонов, кнопочных телефонов, поймут, что ему главный помощник для общения является не смартфон! Грамотность населения все равно растет при общении с банками и другими и поэтому нужно наказывать банкиров, мошенников не штрафами, а реальными посадками от 10 лет и выше, одновременно изымать через суд все имущество преступников, а если не хватает средств погасить нанесенный вред, то применять ПЛС!
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