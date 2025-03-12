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≡ Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51324
Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
Отправлено: 12.03.25 - 11:44
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Эксперты Альянса бухгалтеров и аудиторов Казахстана предполагают, что деловая активность в стране снизится на треть, а без того тяжелое финансовое положение многих простых граждан еще больше усугубится.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2195
Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
Отправлено: 12.03.25 - 11:44
#1
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Они "забыли" про иностранных "инвесторов", выкачивающих ресурсы Казахстана на весьма льготных условиях, оставляя Казахстану ничтожный мизер.
...
Если в этом деле навести порядок, ввести для "инвесторов" нормальные налоги, освободить их от необоснованных льгот, пересмотреть соглашения о разделе продукции...
то внутри Казахстана можно будет просто отменить многие налоги для населения и местного бизнеса.

[Исправлено: Skeptic, 12.03.2025 - 13:49]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1649
Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
Отправлено: 12.03.25 - 11:52
#2
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Цитата:
Skeptic:
просто отменить многие налоги

Ага,и устроить здесь Дубаи? Нет уж! Кукиш! Народ для правителей всегда был голодранцем им и останется.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Re: Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву...
Отправлено: 12.03.25 - 12:46
#3
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А еще в каждом доме ОСИ содержат по одному бухгалтеру
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16175
Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
Отправлено: 12.03.25 - 17:09
#4
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Цитата:
Также эксперты предложили "загрузить"


Нужно пошуршать квартиросдатчиков поднять налог в два, три раза, а магазины не трогать что б цены не подымались.

Ещё можно ввести налог на пользование телеграмм - болот) Думаю КУЧА денег посыпится в бюджет страны.

[Исправлено: Vit, 12.03.2025 - 17:10]

[Исправлено: Vit, 12.03.2025 - 17:10]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7470
Re: Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву...
Отправлено: 12.03.25 - 17:40
#5
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Да врут они все,денег хватает если еще учитывать что страну завалили драконовскими штрафами. Просто надо разогнать всех прилипал к бюджету. Например,религия или компенсации,повышенные пенсии и зарплаты,праздничные премиальные и прочие, неэффективные проекты.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
739
Re: Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву...
Отправлено: 12.03.25 - 18:44
#6
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Всему этому мешает коррупция, расхитители, субсидии, раздаваемые направо и налево руками министров, которые работают с бухгалтерами, написавшими это обращение Президенту РК! Бухгалтера тут не причем, пусть каждый предприниматель сам обучает бухгалтера из своей среды или покупает бухгалтеров из других стран! А то оказываются по словам просителей все предприниматели финансово безграмотны и ничему не научились за 34 года! Они только давят на жалость, со ссылкой на нехватку бухгалтеров, забывая напомнить, что из их рядов сколько посадили тех, кто ворует миллионами! Что за балаган тут поднимают, раскачивать лодку ради своего благосостояния бухгалтера могут, тем самым своими действиями создают только саботаж (неповиновение, неисполнение законов, кодексов)! Вот тут нужна твердое решение Президента и Правительства, чтобы не было разброда и шатаний среди умов бухгалтеров, среди коррупционеров, провоцирующих предпринимателей на саботаж, к которым наконец-то они обратили внимание насчет честного, добросовестного их отношения к уплате налогов, а то ведь никто из предпринимателей толком не платили налоги в казну, среди них и КХ, ФХ. И сейчас силами бухгалтеров, саботажники, сидящие в "тени", хотят от Правительства не контролировать и не собирать налоги! Гос-во у нас сейчас не социалистическое, а почти капиталистическое, импортирующее из всех стран товары и только продающее через руки предпринимателей внутри страны импортные товары, живет за счет экспортируемой нефти, зерновых, природных ресурсов, а собирает налоги с бизнеса не ради корысти,а ради реализации поддержания статуса социального гос-ва! Попробуйте не дать пенсию, или не оказать медицинские услуги через ГОБМП, а ведь эти бюджетные деньги, которые гос-во тратит на своих граждан!Зерносеятели хотя бы производят зерно в стране, естественно НДС можно с них не брать, а с продавцов перепродающих чужой товар ради своей наживы, обязаны в казну платить НДС! Пора от болтовни и хаоса, переходить к реальным мерам борьбы с коррупцией, с саботажем, с угрозой создания социальной напряженности!
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