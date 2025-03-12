Re: Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву...

Отправлено: - 18:44

Всему этому мешает коррупция, расхитители, субсидии, раздаваемые направо и налево руками министров, которые работают с бухгалтерами, написавшими это обращение Президенту РК! Бухгалтера тут не причем, пусть каждый предприниматель сам обучает бухгалтера из своей среды или покупает бухгалтеров из других стран! А то оказываются по словам просителей все предприниматели финансово безграмотны и ничему не научились за 34 года! Они только давят на жалость, со ссылкой на нехватку бухгалтеров, забывая напомнить, что из их рядов сколько посадили тех, кто ворует миллионами! Что за балаган тут поднимают, раскачивать лодку ради своего благосостояния бухгалтера могут, тем самым своими действиями создают только саботаж (неповиновение, неисполнение законов, кодексов)! Вот тут нужна твердое решение Президента и Правительства, чтобы не было разброда и шатаний среди умов бухгалтеров, среди коррупционеров, провоцирующих предпринимателей на саботаж, к которым наконец-то они обратили внимание насчет честного, добросовестного их отношения к уплате налогов, а то ведь никто из предпринимателей толком не платили налоги в казну, среди них и КХ, ФХ. И сейчас силами бухгалтеров, саботажники, сидящие в "тени", хотят от Правительства не контролировать и не собирать налоги! Гос-во у нас сейчас не социалистическое, а почти капиталистическое, импортирующее из всех стран товары и только продающее через руки предпринимателей внутри страны импортные товары, живет за счет экспортируемой нефти, зерновых, природных ресурсов, а собирает налоги с бизнеса не ради корысти,а ради реализации поддержания статуса социального гос-ва! Попробуйте не дать пенсию, или не оказать медицинские услуги через ГОБМП, а ведь эти бюджетные деньги, которые гос-во тратит на своих граждан!Зерносеятели хотя бы производят зерно в стране, естественно НДС можно с них не брать, а с продавцов перепродающих чужой товар ради своей наживы, обязаны в казну платить НДС! Пора от болтовни и хаоса, переходить к реальным мерам борьбы с коррупцией, с саботажем, с угрозой создания социальной напряженности!