Re: «Проголосуйте за племянницу», или как работают...

Отправлено: - 18:55

Скоро в цене будут кнопочные телефоны, потому что мошенников стало много как двоечников, и смартфоны им в помощь! Может лет 10-15 поколение, выросшее без смартфонов, кнопочных телефонов, поймут, что ему главный помощник для общения является не смартфон! Грамотность населения все равно растет при общении с банками и другими и поэтому нужно наказывать банкиров, мошенников не штрафами, а реальными посадками от 10 лет и выше, одновременно изымать через суд все имущество преступников, а если не хватает средств погасить нанесенный вред, то применять ПЛС!