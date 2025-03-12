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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 13:48
Где то была новость, что матерям подарили по мясорубке, за сыновей, погибших в мясорубочных штурмах, ах да, поищу ссылку
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 13:52
А, вот довольная мать с мясорубкой от Единой России..
Это вообще нормально?
Еще и заставили записывать видео с благодарностями
Это вообще нормально?
Еще и заставили записывать видео с благодарностями
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 13:54
Денацификации нет, Зеленский и Тимошенко у власти, у нас полно конфет Порошенко Рошен тут..
За что погиб мой племянник?
Чтоб зетпатриоты только, сидящие на диванах, радовались как Путин опять всех переиграл со своими движухами и пулями у виска?
За что погиб мой племянник?
Чтоб зетпатриоты только, сидящие на диванах, радовались как Путин опять всех переиграл со своими движухами и пулями у виска?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 14:24
Хех..
Китайцы поучаствовали в Украине при обстреле сил РФ.
Даже сняли об этом сюжет..
Впервые в жизни..
Китай кинул нож в спину?
Китайцы поучаствовали в Украине при обстреле сил РФ.
Даже сняли об этом сюжет..
Впервые в жизни..
Китай кинул нож в спину?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 16:09
Цитата:
Цитата:
Интересно было бы посмотреть в твои глаза, баба Нюра, когда ты этот бред здесь пишешь!
Психиатру!
Сказывай, девица, сказывай!
Диагноз уже формулируется!
abaika95:
У ЦРУ не было возможности изучать СССР в прямую потомучто страна закрытая была Вот они часто и домысливали те или иные моменты Отсюда рождались мифы и клюква
У ЦРУ не было возможности изучать СССР в прямую потомучто страна закрытая была Вот они часто и домысливали те или иные моменты Отсюда рождались мифы и клюква
Цитата:
abaika95:
А потомучто Пушкин и Лермонтов это слабые кальки с Байрона а Байрона там знают все
А потомучто Пушкин и Лермонтов это слабые кальки с Байрона а Байрона там знают все
Интересно было бы посмотреть в твои глаза, баба Нюра, когда ты этот бред здесь пишешь!
Психиатру!
Сказывай, девица, сказывай!
Диагноз уже формулируется!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 17:18
Предлагаю пользователя 111 публично отшлёпать армейским ремнём. Так что б красная звезда долго горела и светилась. Вот ссылка на ремень(всё по правилам))
[Исправлено: Vit, 12.03.2025 - 17:18]
[Исправлено: Vit, 12.03.2025 - 17:18]
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 67
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 17:28
Не поможет. Тут только полный игнор. Не отвечать, по возможности не читать и тогда они устанут общаться сами с собой, поругаются и постепенно все утихнет.
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
- Сообщений:
- 1409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 17:43
Цитата:
...Раз уж вы вызвались...а онлайн-трансляция будет?
Vit:
Предлагаю
Предлагаю
...Раз уж вы вызвались...а онлайн-трансляция будет?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 18:02
Цитата:
При полном игноре разве жалуются?
Раз жалуются, то значит читают и вчитываются в каждую мою букофку!
Значит я интересен вам, не так ли?
Я не робот:
Тут только полный игнор.
Тут только полный игнор.
При полном игноре разве жалуются?
Раз жалуются, то значит читают и вчитываются в каждую мою букофку!
Значит я интересен вам, не так ли?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 18:03
Цитата:
Да, уже четвертый год идет онлайн трансляция, как Вит вступает в армию РФ и идет защищать русский мир в Украине!
Карачун:
а онлайн-трансляция будет?
а онлайн-трансляция будет?
Да, уже четвертый год идет онлайн трансляция, как Вит вступает в армию РФ и идет защищать русский мир в Украине!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 18:22
Хм..
Война закончилась, а вопрос все равно остался..
Зачем русские начали войну?
Какую выгоду они получили от этого, кроме того, как Украина останется теперь точно с Ойропой, и ее не будет даже в нашем умершем ОДКБ?
Война закончилась, а вопрос все равно остался..
Зачем русские начали войну?
Какую выгоду они получили от этого, кроме того, как Украина останется теперь точно с Ойропой, и ее не будет даже в нашем умершем ОДКБ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 19:19
Цитата:
saba: А это чтобы человеком был, а не компьютером! В любой стране гражданин обязан знать,хотя бы азы истории своей страны!Я хочу быть компьютером, мой выбор. И не надо меня грузить нелепыми обязанностями. вон, 111 забил на свой долг знать гос язык, не учит, и не парится. А вы ему даже слово против сказать не можете
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 19:21
Цитата:
Выход в чёрное море, земля, ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.
111:
Какую выгоду они получили от этого, кроме того, как Украина останется теперь точно с Ойропой, и ее не будет даже в нашем умершем ОДКБ?
Какую выгоду они получили от этого, кроме того, как Украина останется теперь точно с Ойропой, и ее не будет даже в нашем умершем ОДКБ?
Выход в чёрное море, земля, ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 19:31
Цитата:
И?
Посмотри для начала как живет бывшая финская территория в Карелии, и посмотри как уже более десяти лет живет Донецк под Россией, который кстати раннее принимал Евро 2012 и был цветущим городом Украины.
Да, небогатым, но не таким как его сделал русский мир, непригодным к проживанию.
И где эти триллионы у него?
Шахты разворовали жулики и воры, повсюду бандитизм.
Разве достались эти триллионы за 11 лет жителям Донецка?
Смирись уже, вместо Киева за три дня, получили что у них и так было, разруху и то же море..
Как будто моря не было у них.
[Исправлено: 111, 12.03.2025 - 20:33]
maxsaf:
ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.
ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.
И?
Посмотри для начала как живет бывшая финская территория в Карелии, и посмотри как уже более десяти лет живет Донецк под Россией, который кстати раннее принимал Евро 2012 и был цветущим городом Украины.
Да, небогатым, но не таким как его сделал русский мир, непригодным к проживанию.
И где эти триллионы у него?
Шахты разворовали жулики и воры, повсюду бандитизм.
Разве достались эти триллионы за 11 лет жителям Донецка?
Смирись уже, вместо Киева за три дня, получили что у них и так было, разруху и то же море..
Как будто моря не было у них.
[Исправлено: 111, 12.03.2025 - 20:33]
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