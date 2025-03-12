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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 13:48
#3826
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Где то была новость, что матерям подарили по мясорубке, за сыновей, погибших в мясорубочных штурмах, ах да, поищу ссылку
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 13:52
#3827
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А, вот довольная мать с мясорубкой от Единой России..




Это вообще нормально?
Еще и заставили записывать видео с благодарностями
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 13:54
#3828
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Денацификации нет, Зеленский и Тимошенко у власти, у нас полно конфет Порошенко Рошен тут..
За что погиб мой племянник?
Чтоб зетпатриоты только, сидящие на диванах, радовались как Путин опять всех переиграл со своими движухами и пулями у виска?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 14:24
#3829
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Хех..
Китайцы поучаствовали в Украине при обстреле сил РФ.
Даже сняли об этом сюжет..
Впервые в жизни..
Китай кинул нож в спину?

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 16:09
#3830
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Цитата:
abaika95:
У ЦРУ не было возможности изучать СССР в прямую потомучто страна закрытая была Вот они часто и домысливали те или иные моменты Отсюда рождались мифы и клюква



Цитата:
abaika95:
А потомучто Пушкин и Лермонтов это слабые кальки с Байрона а Байрона там знают все


Интересно было бы посмотреть в твои глаза, баба Нюра, когда ты этот бред здесь пишешь!
Психиатру!
Сказывай, девица, сказывай!
Диагноз уже формулируется!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 17:18
#3831
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Предлагаю пользователя 111 публично отшлёпать армейским ремнём. Так что б красная звезда долго горела и светилась. Вот ссылка на ремень(всё по правилам))



[Исправлено: Vit, 12.03.2025 - 17:18]
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
67
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 17:28
#3832
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Не поможет. Тут только полный игнор. Не отвечать, по возможности не читать и тогда они устанут общаться сами с собой, поругаются и постепенно все утихнет.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 17:43
#3833
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Цитата:
Vit:
Предлагаю

...Раз уж вы вызвались...а онлайн-трансляция будет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 18:02
#3834
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Цитата:
Я не робот:
Тут только полный игнор.

При полном игноре разве жалуются?
Раз жалуются, то значит читают и вчитываются в каждую мою букофку!
Значит я интересен вам, не так ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 18:03
#3835
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Цитата:
Карачун:
а онлайн-трансляция будет?

Да, уже четвертый год идет онлайн трансляция, как Вит вступает в армию РФ и идет защищать русский мир в Украине!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 18:22
#3836
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Хм..
Война закончилась, а вопрос все равно остался..
Зачем русские начали войну?
Какую выгоду они получили от этого, кроме того, как Украина останется теперь точно с Ойропой, и ее не будет даже в нашем умершем ОДКБ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 19:19
#3837
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Цитата:
saba: А это чтобы человеком был, а не компьютером! В любой стране гражданин обязан знать,хотя бы азы истории своей страны!
Я хочу быть компьютером, мой выбор. И не надо меня грузить нелепыми обязанностями. :lol: вон, 111 забил на свой долг знать гос язык, не учит, и не парится. А вы ему даже слово против сказать не можете ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26935
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 19:21
#3838
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Цитата:
111:
Какую выгоду они получили от этого, кроме того, как Украина останется теперь точно с Ойропой, и ее не будет даже в нашем умершем ОДКБ?

Выход в чёрное море, земля, ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43688
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 19:31
#3839
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Цитата:
maxsaf:
ресурсы Донбасса вообще в триллионы оцениваются.

И?
Посмотри для начала как живет бывшая финская территория в Карелии, и посмотри как уже более десяти лет живет Донецк под Россией, который кстати раннее принимал Евро 2012 и был цветущим городом Украины.
Да, небогатым, но не таким как его сделал русский мир, непригодным к проживанию.
И где эти триллионы у него?
Шахты разворовали жулики и воры, повсюду бандитизм.
Разве достались эти триллионы за 11 лет жителям Донецка?
Смирись уже, вместо Киева за три дня, получили что у них и так было, разруху и то же море..
Как будто моря не было у них.

[Исправлено: 111, 12.03.2025 - 20:33]
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