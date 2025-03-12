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≡ Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51323
Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
Отправлено: 12.03.25 - 11:44
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Эксперты Альянса бухгалтеров и аудиторов Казахстана предполагают, что деловая активность в стране снизится на треть, а без того тяжелое финансовое положение многих простых граждан еще больше усугубится.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2195
Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
Отправлено: 12.03.25 - 11:44
#1
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Они "забыли" про иностранных "инвесторов", выкачивающих ресурсы Казахстана на весьма льготных условиях, оставляя Казахстану ничтожный мизер.
...
Если в этом деле навести порядок, ввести для "инвесторов" нормальные налоги, освободить их от необоснованных льгот, пересмотреть соглашения о разделе продукции...
то внутри Казахстана можно будет просто отменить многие налоги для населения и местного бизнеса.

[Исправлено: Skeptic, 12.03.2025 - 13:49]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1649
Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
Отправлено: 12.03.25 - 11:52
#2
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Цитата:
Skeptic:
просто отменить многие налоги

Ага,и устроить здесь Дубаи? Нет уж! Кукиш! Народ для правителей всегда был голодранцем им и останется.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43682
Re: Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву...
Отправлено: 12.03.25 - 12:46
#3
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А еще в каждом доме ОСИ содержат по одному бухгалтеру
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16175
Шоковая терапия: 20 тысяч бухгалтеров обратились к Токаеву из-за НДС
Отправлено: 12.03.25 - 17:09
#4
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Цитата:
Также эксперты предложили "загрузить"


Нужно пошуршать квартиросдатчиков поднять налог в два, три раза, а магазины не трогать что б цены не подымались.

Ещё можно ввести налог на пользование телеграмм - болот) Думаю КУЧА денег посыпится в бюджет страны.

[Исправлено: Vit, 12.03.2025 - 17:10]

[Исправлено: Vit, 12.03.2025 - 17:10]
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