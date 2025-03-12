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"Первый и второй этажи акиматов перенаселены женщинами" - Кто и как предлагает бороться с гендерными стереотипами в Костанае?
"Первый и второй этажи акиматов перенаселены женщинами" - Кто и как предлагает бороться с гендерными стереотипами в Костанае?
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