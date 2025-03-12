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Зато в Казахстане, как ни странно, большинство судей - женщины. В целой ветви власти их большинство. Так сказать, одна из ветвей власти под ними, ничего страшного, что другие ветви оказались под мужчинами, главная то за ними...)))))«…48,4% судей Верховного суда Республики Казахстан составляют женщины (30 судей-женщин). В областных судах республики из 449 судей женщины-судьи составляют 45,7 % (205 судьи-женщины). В районных судах отправляют правосудие 1 019 женщин-судей (54,7 %)».