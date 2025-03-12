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≡ "Первый и второй этажи акиматов перенаселены женщинами" - Кто и как предлагает бороться с гендерными стереотипами в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51323
"Первый и второй этажи акиматов перенаселены женщинами" - Кто и как предлагает бороться с гендерными стереотипами в Костанае?
Отправлено: 12.03.25 - 16:44
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Власти отказали фем-активисткам в Алматы в проведении митинга 8 марта. Организаторы отмечали, что это уже 15-я провальная попытка провести мирное собрание, посвященное проблемам женских прав. Как к таким инициативам относится Альянс женских сил в Костанае?
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§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
123
Re: "Первый и второй этажи акиматов перенаселены...
Отправлено: 12.03.25 - 16:44
#1
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Зато в Казахстане, как ни странно, большинство судей - женщины. В целой ветви власти их большинство. Так сказать, одна из ветвей власти под ними, ничего страшного, что другие ветви оказались под мужчинами, главная то за ними...)))))

«…48,4% судей Верховного суда Республики Казахстан составляют женщины (30 судей-женщин). В областных судах республики из 449 судей женщины-судьи составляют 45,7 % (205 судьи-женщины). В районных судах отправляют правосудие 1 019 женщин-судей (54,7 %)». :lol: :lol:
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