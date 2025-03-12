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≡ Вакцинировать девочек от вируса папилломы человека не желают многие родители в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51322
Вакцинировать девочек от вируса папилломы человека не желают многие родители в Костанайской области
Отправлено: 12.03.25 - 13:46
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На такую проблему обратил внимание участников областного совещания руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ. Эту прививку врачи рекомендуют делать для профилактики рака шейки матки.
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§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
122
Re: Вакцинировать девочек от вируса папилломы человека не желают...
Отправлено: 12.03.25 - 13:46
#1
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Проблема вновь в антиваксерах, которые смуту сеют и теории мирового заговора в необразованные тёмные массы вещают?
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