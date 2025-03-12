Отправлено: - 11:26

saba:

Может быть и так, но вот ведь парадокс советские великие учёные типа Королёва и Капицы кроме своих формул ещё и великолепно знали ,где находится озеро Балатон

saba:

Ну ввели по американскому образцу систему тестирования, что лучше стало что ли?

saba:

Вам повезло, что уехали в Канаду

Цитата:А Энштейн и Оппенгеймер не знали где оно находится?)Цитата:Западная система ориентирована на контекстА советская на запоминание фактовСтих наизустьДату первого крестового похода итдОттуда и вытекает тестирование не правильноеПереняли часть системы а полностью не поменялиКогда как на западе тесты намного сложнее чем у нас так как в основном вопросы ориентируются на контекст событияЦитата:Ну не думаю что в вузе канадском на специальности программиста пихают историю Канады