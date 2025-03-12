таноми52: Цель же советского образования была убрать шоры потомкам трудового народа, показать всё многообразие Мира, действительно дать ВОЗМОЖНОСТЬ развития всех сторон личности:интеллектуальной, духовной, творческой, физической.
Знаете, предлагаю вам прямо сейчас выглянуть в окно или окинуть взором окрест, если вы на улице, и порадоваться. Все что вы увидите - результат взращивания тех самых высокодуховных...по большей части дилетантов в профессиональной сфере.
saba: Может быть и так, но вот ведь парадокс советские великие учёные типа Королёва и Капицы кроме своих формул ещё и великолепно знали ,где находится озеро Балатон
А Энштейн и Оппенгеймер не знали где оно находится?) Цитата:
saba: Ну ввели по американскому образцу систему тестирования, что лучше стало что ли?
Западная система ориентирована на контекст А советская на запоминание фактов Стих наизусть Дату первого крестового похода итд Оттуда и вытекает тестирование не правильное Переняли часть системы а полностью не поменяли Когда как на западе тесты намного сложнее чем у нас так как в основном вопросы ориентируются на контекст события
Цитата:
saba: Вам повезло, что уехали в Канаду
Ну не думаю что в вузе канадском на специальности программиста пихают историю Канады
таноми52: О чем можно разговаривать, например, с американским электриком?
Об электричестве например Зачем мне американского электрика спрашивать про озеро Балатон? Цитата:
таноми52: Вот часто упоминают, что простым американцам интересны только они сами...
А зачем им кто то ещё? Зачем чикагскому электрику знать кто такие русские или казахи? И в особенности их историю знать? ДЛЯ ЧЕГО? Цитата:
таноми52: Цель же советского образования была убрать шоры потомкам трудового народа, показать всё многообразие Мира, действительно дать ВОЗМОЖНОСТЬ развития всех сторон личности:интеллектуальной, духовной, творческой, физической.
А потом эти потомки банки заряжали перед телевизором Шоры?)) Цитата:
таноми52: И образование в СССР оказалось одним из самых успешных проектов Советской власти
Ну если бы СССР ещё бы и образованием не занимался то зачем он вообще тогда обосрался этот союз?) Вещей не хватало Машин не хватало Еды не хватало Квартир не хватало Зарплаты были маленькие Но хоть образование было вполне доступное для всех,чтобы рядовой Петя из Сыктывкара знал где находится Балатон и ни разу там не смог побывать, не потомучто денег нет а просто не выпустили бы)))
Я не знаю, если обучение воспринимать не как впихивание в голову информацию, а попыткой научить человека думать, тогда получается, что кроме информации человек воспринимает ещё много чего, модель поведения, что такое хорошо и что такое плохо, начало аналитического мышления и т. д. А так если просто сумма фактов из истории Вам впихнули в голову и Вы тупо знаете, что Ледовое побоище произошло в 1242 году, а джунгары напали на казахов то никакого смысла в таких уроках конечно же нет!
Почему после развала союза во всех коммерческих сферах резко начали двигаться бывшие КГБшники и партийцы? А простой народ с самым лучшим в мире образованием банки заряжал от кашпировского и нес бабки в МММ?
Потомучто было одно образование для народа И другое для элиты
Для народа рассказывали как хорошо без капиталистов и олигархов жить, деньги тьфу, главное идея!! А в КГБ и партии рассказывали что нужно делать бабки, бабки ,бабки бабки! Без бабок ничего не получится!
Вот всё КГБ и партия и ринулось в 90ые в рэкет, банковское дело и торговлю И потом оказалось что олигархи пост совка все странным образом повязаны с КГБ и бывшей партией. А народ опять в дураках остался. И даже не знает что такое олигархи, корпорации, синдикаты, картели итд
Ни с кем не спорю, достаточно скользкая тема. Высказываю только своё мнение. Разница ещё одна между советской и американской системой образования. В советской велика роль учителя, в американской более прагматичной нет. Поэтому в советской школе зачастую была лотерея, повезло с учителем, научил думать, ты король, нет , извини мальчик! Это из моего опыта учебы. Когда учился в школе не любил математику, не понимал ее и всё! Когда получал второе высшее, преподаватель так всё разложил по полочкам на занятиях по высшей математике, что я стал ждать этих занятий!
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать