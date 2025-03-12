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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 09:53
#3796
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Цитата:
YESNO:

Это можно было бы назвать бредом сумасшедшего, если бы не просматривалась некая цель всего этого набора слов.
И цель эта - разрушение социума.
...
В последние десятилетия общество подвергается насильному разрушению по нескольким направлениям.
Самое яркое - навязывание ЛГБТшной повестки.
Менее заметное - разрушение института семьи внушением женщинам, что они "самодостаточны, независимы и никому ничего не должны", а замуж они должны выходить исключительно за таких мужчин, которые могут им обеспечить содержание на суммы, являющиеся астрономическими для среднестатистического человека. Здесь дело дошло до того, что уже сами женщины спохватились и в сетях всё чаще стали появляться разоблачения действий разного рода "психологов" и прочих "коучей", навязывающих молодым девушкам и девочкам эти бредовые идеи.
Ещё менее заметно внушение уже взрослым людям идеи, согласно которой все их проблемы - из детства. Типа - во всём виноваты родители и теперь надо "прорабатывать детские травмы, полученные от родителей"... Не буду описывать всю ту муть, которую людям внушают эти "специалисты". Думаю, суть понятна.
...
Всё это прекрасно перекликается с мечтами Грефа держать народ в неведении и прекрасно помогает грефам осуществлять их планы.
...
Мне одно любопытно: почему те, кто несёт эту чушь, думают, что ЕСЛИ они смогут достич своей цели, то у них, у их отпрысков жизнь будет райская на фоне и за счёт оболваненных ими "рабов"? :-)
Им совершенно не приходит в голову, что разрушая всё вокруг себя, они разрушат и свой ничтожный мирок, построенный на их бредовых мечтах.
Могут у Гитлера спросить, он тоже мечтал создать нечто подобное...

[Исправлено: Skeptic, 12.03.2025 - 10:59]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4226
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 09:55
#3797
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Цитата:
Карачун:
Из того же отчета: как цру-шники объясняют популярность в частности ленинской библиотеки среди школьников -" у их родителей просто нет денег для приобретения школьных книг, поэтому дети вынуждены идти в библиотеку, читать их там и там же делать для себя заметки"


Так вот у кого абайка учился извращать и передёргивать факты!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17808
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 10:08
#3798
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Цитата:
maxsaf:
Щас Абайка переобуется:

Это у тебя такая тактика
Я если с чем-то не согласен я всегда об этом пишу Цитата:
maxsaf:
Мне в универе нафиг не нужна была история Казахстана. Без обид, кому то может и нужно, экономистам, юристам, тем же историкам. Но мне, айтишнику, программисту, инженеру компьютерных сетей нафиг оно сдалось

Потомучто система образования у нас советская осталась Цитата:
maxsaf:
Батыи, Канглы, Саки, Абулхаиры. Просто каша в памяти осталась, ценное место заняла, а мог бы нейросети освоить, в Линукс углубиться. Абайка, на кой фиг мне это насильно пихали?

Незнаю
Мог отказаться и уехать в США по студенчествуЦитата:
Карачун:
Просто мне показалось любопытным как люди со стороны, из другой общественной формации видели для себя причины вот этого массового посещения библиотек, в конкретном случае подростками.

У ЦРУ не было возможности изучать СССР в прямую потомучто страна закрытая была
Вот они часто и домысливали те или иные моменты
Отсюда рождались мифы и клюква
И американцев трудно в этом винить

Когда как СССР во всю открыто изучал и разведовал в США
И всеровно лил какой то бред своему населению про американцев
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17808
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 10:14
#3799
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Цитата:
maxsaf:
Мне в универе нафиг не нужна была история Казахстана. Без обид, кому то может и нужно, экономистам, юристам, тем же историкам. Но мне, айтишнику, программисту, инженеру компьютерных сетей нафиг оно сдалось. Батыи, Канглы, Саки, Абулхаиры. Просто каша

Тот же вопрос сейчас подымают о русской литературе в школе
Нафига нам изучать недоросля и Обломова к примеру
Сугубо нишевые и местечковые произведения
Когда как часов на изучение Шекспира или американской классики в разы меньше.
В итоге у нас дети знают стихи Пушкина и Лермонтова приезжают в Британию и удивляются а чё никто там не знает таких Великих поэтов которых нам так привозносили на уроках
А потомучто Пушкин и Лермонтов это слабые кальки с Байрона а Байрона там знают все
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