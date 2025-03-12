Отправлено: - 10:08

maxsaf:

Щас Абайка переобуется:

maxsaf:

Мне в универе нафиг не нужна была история Казахстана. Без обид, кому то может и нужно, экономистам, юристам, тем же историкам. Но мне, айтишнику, программисту, инженеру компьютерных сетей нафиг оно сдалось

maxsaf:

Батыи, Канглы, Саки, Абулхаиры. Просто каша в памяти осталась, ценное место заняла, а мог бы нейросети освоить, в Линукс углубиться. Абайка, на кой фиг мне это насильно пихали?

Карачун:

Просто мне показалось любопытным как люди со стороны, из другой общественной формации видели для себя причины вот этого массового посещения библиотек, в конкретном случае подростками.

Цитата:Это у тебя такая тактикаЯ если с чем-то не согласен я всегда об этом пишу Цитата:Потомучто система образования у нас советская осталась Цитата:НезнаюМог отказаться и уехать в США по студенчествуЦитата:У ЦРУ не было возможности изучать СССР в прямую потомучто страна закрытая былаВот они часто и домысливали те или иные моментыОтсюда рождались мифы и клюкваИ американцев трудно в этом винитьКогда как СССР во всю открыто изучал и разведовал в СШАИ всеровно лил какой то бред своему населению про американцев