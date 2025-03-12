Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2194
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 09:53
Цитата:
Это можно было бы назвать бредом сумасшедшего, если бы не просматривалась некая цель всего этого набора слов.
И цель эта - разрушение социума.
...
В последние десятилетия общество подвергается насильному разрушению по нескольким направлениям.
Самое яркое - навязывание ЛГБТшной повестки.
Менее заметное - разрушение института семьи внушением женщинам, что они "самодостаточны, независимы и никому ничего не должны", а замуж они должны выходить исключительно за таких мужчин, которые могут им обеспечить содержание на суммы, являющиеся астрономическими для среднестатистического человека. Здесь дело дошло до того, что уже сами женщины спохватились и в сетях всё чаще стали появляться разоблачения действий разного рода "психологов" и прочих "коучей", навязывающих молодым девушкам и девочкам эти бредовые идеи.
Ещё менее заметно внушение уже взрослым людям идеи, согласно которой все их проблемы - из детства. Типа - во всём виноваты родители и теперь надо "прорабатывать детские травмы, полученные от родителей"... Не буду описывать всю ту муть, которую людям внушают эти "специалисты". Думаю, суть понятна.
...
Всё это прекрасно перекликается с мечтами Грефа держать народ в неведении и прекрасно помогает грефам осуществлять их планы.
...
Мне одно любопытно: почему те, кто несёт эту чушь, думают, что ЕСЛИ они смогут достич своей цели, то у них, у их отпрысков жизнь будет райская на фоне и за счёт оболваненных ими "рабов"?
Им совершенно не приходит в голову, что разрушая всё вокруг себя, они разрушат и свой ничтожный мирок, построенный на их бредовых мечтах.
Могут у Гитлера спросить, он тоже мечтал создать нечто подобное...
[Исправлено: Skeptic, 12.03.2025 - 10:59]
YESNO:
Это можно было бы назвать бредом сумасшедшего, если бы не просматривалась некая цель всего этого набора слов.
И цель эта - разрушение социума.
...
В последние десятилетия общество подвергается насильному разрушению по нескольким направлениям.
Самое яркое - навязывание ЛГБТшной повестки.
Менее заметное - разрушение института семьи внушением женщинам, что они "самодостаточны, независимы и никому ничего не должны", а замуж они должны выходить исключительно за таких мужчин, которые могут им обеспечить содержание на суммы, являющиеся астрономическими для среднестатистического человека. Здесь дело дошло до того, что уже сами женщины спохватились и в сетях всё чаще стали появляться разоблачения действий разного рода "психологов" и прочих "коучей", навязывающих молодым девушкам и девочкам эти бредовые идеи.
Ещё менее заметно внушение уже взрослым людям идеи, согласно которой все их проблемы - из детства. Типа - во всём виноваты родители и теперь надо "прорабатывать детские травмы, полученные от родителей"... Не буду описывать всю ту муть, которую людям внушают эти "специалисты". Думаю, суть понятна.
...
Всё это прекрасно перекликается с мечтами Грефа держать народ в неведении и прекрасно помогает грефам осуществлять их планы.
...
Мне одно любопытно: почему те, кто несёт эту чушь, думают, что ЕСЛИ они смогут достич своей цели, то у них, у их отпрысков жизнь будет райская на фоне и за счёт оболваненных ими "рабов"?
Им совершенно не приходит в голову, что разрушая всё вокруг себя, они разрушат и свой ничтожный мирок, построенный на их бредовых мечтах.
Могут у Гитлера спросить, он тоже мечтал создать нечто подобное...
[Исправлено: Skeptic, 12.03.2025 - 10:59]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4226
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 09:55
Цитата:
Так вот у кого абайка учился извращать и передёргивать факты!
Карачун:
Из того же отчета: как цру-шники объясняют популярность в частности ленинской библиотеки среди школьников -" у их родителей просто нет денег для приобретения школьных книг, поэтому дети вынуждены идти в библиотеку, читать их там и там же делать для себя заметки"
Из того же отчета: как цру-шники объясняют популярность в частности ленинской библиотеки среди школьников -" у их родителей просто нет денег для приобретения школьных книг, поэтому дети вынуждены идти в библиотеку, читать их там и там же делать для себя заметки"
Так вот у кого абайка учился извращать и передёргивать факты!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17808
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 10:08
Цитата:
Это у тебя такая тактика
Я если с чем-то не согласен я всегда об этом пишу Цитата:
Потомучто система образования у нас советская осталась Цитата:
Незнаю
Мог отказаться и уехать в США по студенчествуЦитата:
У ЦРУ не было возможности изучать СССР в прямую потомучто страна закрытая была
Вот они часто и домысливали те или иные моменты
Отсюда рождались мифы и клюква
И американцев трудно в этом винить
Когда как СССР во всю открыто изучал и разведовал в США
И всеровно лил какой то бред своему населению про американцев
maxsaf:
Щас Абайка переобуется:
Щас Абайка переобуется:
Это у тебя такая тактика
Я если с чем-то не согласен я всегда об этом пишу Цитата:
maxsaf:
Мне в универе нафиг не нужна была история Казахстана. Без обид, кому то может и нужно, экономистам, юристам, тем же историкам. Но мне, айтишнику, программисту, инженеру компьютерных сетей нафиг оно сдалось
Мне в универе нафиг не нужна была история Казахстана. Без обид, кому то может и нужно, экономистам, юристам, тем же историкам. Но мне, айтишнику, программисту, инженеру компьютерных сетей нафиг оно сдалось
Потомучто система образования у нас советская осталась Цитата:
maxsaf:
Батыи, Канглы, Саки, Абулхаиры. Просто каша в памяти осталась, ценное место заняла, а мог бы нейросети освоить, в Линукс углубиться. Абайка, на кой фиг мне это насильно пихали?
Батыи, Канглы, Саки, Абулхаиры. Просто каша в памяти осталась, ценное место заняла, а мог бы нейросети освоить, в Линукс углубиться. Абайка, на кой фиг мне это насильно пихали?
Незнаю
Мог отказаться и уехать в США по студенчествуЦитата:
Карачун:
Просто мне показалось любопытным как люди со стороны, из другой общественной формации видели для себя причины вот этого массового посещения библиотек, в конкретном случае подростками.
Просто мне показалось любопытным как люди со стороны, из другой общественной формации видели для себя причины вот этого массового посещения библиотек, в конкретном случае подростками.
У ЦРУ не было возможности изучать СССР в прямую потомучто страна закрытая была
Вот они часто и домысливали те или иные моменты
Отсюда рождались мифы и клюква
И американцев трудно в этом винить
Когда как СССР во всю открыто изучал и разведовал в США
И всеровно лил какой то бред своему населению про американцев
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17808
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.03.25 - 10:14
Цитата:
Тот же вопрос сейчас подымают о русской литературе в школе
Нафига нам изучать недоросля и Обломова к примеру
Сугубо нишевые и местечковые произведения
Когда как часов на изучение Шекспира или американской классики в разы меньше.
В итоге у нас дети знают стихи Пушкина и Лермонтова приезжают в Британию и удивляются а чё никто там не знает таких Великих поэтов которых нам так привозносили на уроках
А потомучто Пушкин и Лермонтов это слабые кальки с Байрона а Байрона там знают все
maxsaf:
Мне в универе нафиг не нужна была история Казахстана. Без обид, кому то может и нужно, экономистам, юристам, тем же историкам. Но мне, айтишнику, программисту, инженеру компьютерных сетей нафиг оно сдалось. Батыи, Канглы, Саки, Абулхаиры. Просто каша
Мне в универе нафиг не нужна была история Казахстана. Без обид, кому то может и нужно, экономистам, юристам, тем же историкам. Но мне, айтишнику, программисту, инженеру компьютерных сетей нафиг оно сдалось. Батыи, Канглы, Саки, Абулхаиры. Просто каша
Тот же вопрос сейчас подымают о русской литературе в школе
Нафига нам изучать недоросля и Обломова к примеру
Сугубо нишевые и местечковые произведения
Когда как часов на изучение Шекспира или американской классики в разы меньше.
В итоге у нас дети знают стихи Пушкина и Лермонтова приезжают в Британию и удивляются а чё никто там не знает таких Великих поэтов которых нам так привозносили на уроках
А потомучто Пушкин и Лермонтов это слабые кальки с Байрона а Байрона там знают все
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, saba
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать