Отправлено: - 08:19

таноми52:

Из серии я не ракетчик я филолог И, я не знаю как там было на самом деле но я так чувствую)) Образованщина https://pikabu.ru/story/govoril_li_kennedi_chto_sovetskoe_obrazovanie__luchshee_v_mire_9213758 Из серии я не ракетчик я филолог И, я не знаю как там было на самом деле но я так чувствую)) Образованщина

таноми52:

Арабы не стремятся к мировому господству! Ты не знал?

таноми52:

Арабы вместо того, чтобы тратить деньги на покупку мозгов,потратили их на уличные зонтики Медины

Карачун:

Пока искал приведенное высказывание Кеннеди (которое, к слову, так и не нашел пока)

Цитата:Где в ссылке доказательство фразы Кеннеди?Цитата:ХалифатБаасизмИГИЛНе,не не слышалиИ да кстати а американцы чтобы стремятся к мировому господству? Как?Цитата:Потомучто мозги к ним ехать ну никак не хотятКлимат не тот или гос устройство типа монархии с вахабизмом)Приходится зонтики покупатьАмериканцы же сугубо из за своего образования смогли создать гос устройство куда поперли мозги мираЦитата:Потомучто он такой фразы не произносилЭто пост совки любят о себе выдумывать приписывая фразы разным людямКеннеди в предвыборной компании, поднял аргумент что США отстаёт в космической гонке, советы первые спутник запустили, изучают луну, собак запустили на орбиту а у америки пока ничего. Про образование он не говорил но подводил к тому что пора что-то менять. За что к слову получил хейта от республиканцев за паникерствоКеннеди вообще популист был не хуже Трампа.И итог оказался таков что США догнали и перегнали СССР в космической гонке.Да и в целом во всем остальном